Charo Reina se atreve a contar la verdad sobre su problema de salud

Charo Reina se ha abierto en canal en una entrevista en profundidad con la revista Semana en la que ha contado lo mucho que sufrió en el pasado. Y todo por un problema de salud que le sobrevino tras fallecer sus padres.

Charo Reina, una artista de los pies a la cabeza, ha marcado a varias generaciones de españoles por su buen hacer encima de los escenarios.

Esta ha confesado la situación límite que vivió cuando padecía depresión y a su vez derivó en una ansiedad que le provocaba ingerir gran cantidad de comida.

La cantante llegó a alcanzar los 130 kilos y este problema de salud le hizo padecer incluso agorafobia. Una enfermedad que le hacía temblar de pánico cuando estaba en espacios abiertos. Y que fue una losa definitiva a su carrera musical.

Charo Reina no oculta que la depresión la 'mató' por dentro

Por suerte, Charo Reina ha recuperado su bienestar adelgazando tanto que ahora luce una talla 42 muy orgullosa. Ahora mismo, Charo Reina triunfa en parte gracias a los cortometrajes que ha grabado en los últimos tiempos, alguno incluso seleccionado para los Premios Óscar.

| EuropaPress

Asimismo, Charo se abre y afirma que sabiendo que lleva muchos años en los que no tiene relación con Isabel Pantoja le gustaría retomar esa amistad.

Lo que desprenden sus declaraciones hace que veamos a una nueva mujer, aunque recuerde aquella depresión que fue el principio de todos sus males.

Ella echa la vista atrás y rememora los tiempos más difíciles de su vida. "Todo venía provocado por una situación anímica y mental muy difícil. Empieza con la enfermedad de mi madre, su muerte a los diez meses junto a la de mi padre y entrar en pandemia justo después", sostiene.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

"Me puse en 130 kilos y aquello ya era insostenible"

"Aquello me provocó un caos emocional y lo único que me aliviaba era comer. Me puse en 130 kilos y aquello ya era insostenible, no me reconocía ya ni mentalmente. Pasé una depresión muy grande, desembocó en una agorafobia", afirma en la citada entrevista.

Charo Reina sabe que para curarse tuvo que acudir a profesionales que la trataron de la mejor forma y así lo cuenta en Semana.

"Con tratamiento médico, primero con un psicólogo y después un psiquiatra. Gracias a Dios, hoy en día estoy muy bien. Tengo un psicoterapeuta al que voy normalmente, pero ya estoy bien", expone.

| EuropaPress

Si por algo ha sufrido Charo es por toda su familia. Y es que ha visto cómo entraba en un pozo del que no podía salir, aunque finalmente lo ha conseguido.

"Lo han vivido mal viéndome, pero sobre todo apoyándome muchísimo, siempre conmigo, a mi vera. Ahora, cuando me ven así y me ven tan feliz, que voy a mi gimnasio, que hago todo lo que quiero, que empiezo a trabajar...".

La antigua relación que Charo Reina quiere recuperar en el futuro

"Empiezo a ponerme otra vez en el mercado, entonces lógicamente estamos muy felices. Y después, físicamente han visto el cambio que yo he hecho y saben que ha sido por salud", ha confesado la artista.

Por último, también ha hablado de su gran amiga de toda la vida, Isabel Pantoja, aunque desde hace tiempo que no tienen relación.

"Hay dos palabras mágicas en la vida que son: gracias y perdón. El perdón te hace libre, pero mucho más libre te hace perdonar. Yo creo que, si algún día pasa y nos miramos, nos abrazamos y decimos como decíamos ayer, todo habrá cambiado", concluía.