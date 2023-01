Cayetano Rivera vuelve a casa de Eva González por un motivo inesperado

Cayetano Rivera ha puesto sus normas encima de la mesa y todos los medios le están respetando, al menos por el momento. Ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre su situación sentimental porque no quiere que nadie hable de su vida privada. Sin embargo, sus pasos están estudiados al detalle, por eso es tan importante lo último que ha hecho: volver a casa de Eva González.

Cayetano Rivera ha alimentado los rumores de reconciliación con este gesto tan polémico, pero su intención no ha sido generar polémica. Una reputada agencia confirma que el torero ha vuelto a casa de Eva González, pero lo ha hecho de forma temporal. Ha entrado en el domicilio para dejar al hijo que tienen en común y ha estado dentro bastantes horas, no ha sido una visita más.

| GTRES

Cayetano no ha confirmado su separación de la presentadora, por eso esta última hora tiene tanta importancia para la prensa rosa. La revista ¡Hola! asegura que Rivera ha “retomado la vida familiar” con Eva González y eso solo significa una cosa. Es más que probable que se hayan reconciliado, quizá vuelvan a ser una pareja feliz y no quieran exponerse en este momento.

Cayetano ha entrado en el domicilio de Eva por un motivo inesperado: ha eliminado las tensiones que les separaron en el pasado. ¡Hola!, revista de cabecera de la pareja, confirma que se han reconciliado, pero que van a ir despacio para no cometer los mismos errores. El torero podría haber pasado la noche en la vivienda de González, pero esto no está demostrado, solamente es una teoría.

Rivera, y esto sí está confirmado, entra con total libertad en casa de la modelo y pasa allí todo el tiempo que quiere, sin ningún tipo de tensión. Cada vez son más los que aseguran que pronto emitirán un comunicado explicando lo que ha pasado en los últimos meses. Sin embargo, tanto la presentadora como el diestro son muy discretos y están retrasando el momento lo máximo posible.

Cayetano Rivera no esperaba que le fueran a pillar

Cayetano creía que sabía esquivar a los reporteros, por eso no esperaba que le pillasen volviendo a casa de la madre de su hijo. Hay que dejar claro que las imágenes que han salido publicadas no demuestran nada más que eso: una simple visita. No se aprecia que el torero se trasladase con equipaje para estar allí una temporada, de momento no ha hecho la mudanza.

| Europa Press

El portal La Razón también confirma la reconciliación, un periodista del citado medio asegura que vuelven a estar enamorados. Hacen vida juntos y han sabido llegar a ciertos acuerdos para no tener los mismos disgustos que tuvieron en el pasado. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado y todavía no podemos confirmar el asunto de forma oficial.

Fran, hermano del torero, ha cometido un error: hablar con la prensa y recordar que sí hubo una separación formal. Eva González en ningún momento admitió que se hubiera separado del diestro, así que es posible que se haya molestado con su cuñado. Fran no habla de su vida y sí habla de la vida de su hermano, un gesto que está generando repercusión.

Cayetano Rivera todavía está afectado

Cayetano ha explicado en más de una ocasión que es valiente para ponerse delante de un toro, pero que no lo es para otras cosas. Como por ejemplo para exponerse delante del público, esa es la razón por la que no suele hablar de su vida privada. Por eso no va a explicar por qué ha regresado al domicilio familiar, pero el motivo ya ha salido a la luz.

El diestro está en plena reconciliación, una razón inesperada que ha dejado al público sin aliento. Varios medios aseguran que ya está todo decidido y que vuelven a ser una familia. Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que vivan en la misma casa de forma constante.

