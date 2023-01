Cayetano Rivera promete que no sabe cuándo tomará la decisión definitiva

Cayetano Rivera ha hablado después de varios meses en silencio y ha confesado ante los medios de comunicación de nuestro país que no tiene ni idea de cuándo tomará la decisión más importante de su vida.

A finales del mes de octubre del 2022, la prensa social de nuestro país se hizo eco de una inesperada noticia. Y es que, todo apuntaba a que Eva González había conseguido superar la supuesta infidelidad del diestro con Karelys Rodríguez, pero nada más lejos de la realidad.

En 2019, la revista Semana publicó unas polémicas imágenes en las que se podía ver a Cayetano Rivera junto a "una amiga en Londres".

Dicha cabecera aseguró en aquel momento que "antes de emprender su viaje a Perú, donde tenía que cumplir con un compromiso taurino, el torero realizó una escapada a Londres. El viaje se produjo solo unos días después de que celebrara su cuarto aniversario de boda".

Y, aunque en un principio Cayetano Rivera desmintió dicha información, poniendo incluso el caso en manos de la justicia, con el paso del tiempo fue la propia abogada la que confirmó su affaire en la revista Lecturas.

Ahora, y después de meses en la sombra, el diestro ha hablado por primera vez tras su separación de Eva González. Y lo ha hecho para confesar que no sabe cuándo tomará una de las decisiones más importantes de su vida.

Cayetano Rivera no lo tiene claro

Cayetano Rivera no sabe cuándo dará el paso definitivo. Y es que, a pesar estar muy centrado en su carrera profesional tras su separación, el diestro es consciente de que no le queda mucho para retirarse.

Hace unos días, el torero se dejó ver durante la presentación de la feria taurina de Valdemorillo 2023. En ella, tuvo la oportunidad de coincidir con otras grandes figuras del toreo como Diego Urdiales, Juan Ortega o Ginés Marín, entre otros.

Durante este evento, los medios de comunicación de nuestro país tuvieron la oportunidad de hablar con Cayetano Rivera, quien se mostró muy emocionado con esta nueva temporada.

Y, aunque aseguró que se "encuentra bien", él mismo confesó que aún no está al 100%. "Todavía me falta un poco desarrollar más el entrenamiento y la técnica y volver a estar otra vez en funcionamiento, pero bueno, es cuestión de ponerse".

Además, Cayetano Rivera no quiso dejar pasar la ocasión para hablar de su futuro dentro del ruedo. Y es que, a pesar de que no sabe cuándo se retirará, no dudó en afirmar que no le queda mucho para jubilarse.

"La edad pasa para todos, pero yo creo que no, cada uno tiene su reloj de cómo está y de cuánto tiempo le puede quedar. Yo sé que este año no va a ser mi año de retirada, pero en el punto en el que me encuentro, tampoco podría decirte si el año que viene o el siguiente".

En cuanto a la retirada de su amigo y compañero Manuel Díaz'El Cordobés',Cayetano Rivera aseguró que es "una decisión muy difícil", pero que seguro "ha meditado mucho". "Le deseo lo mejor para la temporada y poder compartir con él alguna tarde".

Por otra parte, el exmarido de Eva González se mostró muy reacio a hablar sobre su vida personal. Por eso, cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una reconciliación con la modelo, el torero decidió no responder.

"Ya sabéis que de esas cosas no hablo ni aquí ni fuera de aquí, con lo cual os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas", dijo, visiblemente incómodo.

Finalmente, aunque sin dar muchos detalles, Cayetano Rivera quiso compartir algunos detalles sobre la recuperación de su hermano Kiko. "Creo que él está constantemente comentando su evolución y, bueno, es algo que le corresponde a él, pero está bien. Estamos contentos en casa de que esté bien".

