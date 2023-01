Cayetano Rivera no recibe el mensaje especial en la fecha más importante

Ayer, Cayetano Rivera cumplía 46 años en uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que se trataba del primer cumpleaños que pasaba sin Eva González. El matrimonio anunciaba su ruptura el pasado mes de octubre y, desde entonces, ha sido de lo más hermético.

Durante la pasada cabalgata de Reyes se les pudo volver a ver juntos. Esto avivó todos los rumores de reconciliación. Sin embargo, todos esperaban que, de ser cierta la reconciliación, Eva le dedicara algún mensaje a Cayetano Rivera por su cumpleaños, pero no ha sido así.

La presentadora ha optado por guardar silencio y Cayetano Rivera no ha recibido ningún mensaje especial en una fecha tan importante como el cumpleaños.

Cayetano Rivera no recibe la felicitación de Eva

Durante el día de ayer, fueron muchos los personajes públicos que decidieron felicitar a Cayetano, ya que el diestro cuenta con el cariño de muchas personas. Pero, sin duda alguna, si había una felicitación que todos esperaban era la de Eva.

La modelo es muy hermética en cuanto a su vida privada se refiere y siempre intenta mantener su vida privada alejada de la pública. Una actitud muy parecida a la de Cayetano Rivera. Sin embargo, Eva siempre le ha dedicado emotivos mensajes por el cumpleaños de Cayetano, aunque esta vez no fue así.

En las redes sociales de Eva no hubo ni un solo rastro de felicitación hacia Cayetano Rivera. Y es que de haberlo hecho podría haber confirmado los rumores de reconciliación que tan fuertes comenzaron a sonar hace una semana. La todavía pareja fue vista junta en la cabalgata de Reyes y, rápidamente, todas las especulaciones de que habían vuelto surgieron.

Pero Cayetano se quedó sin el mensaje de la mujer con la que ha estado casado durante 7 años. Y es que el silencio de Eva es de lo más esclarecedor. Todos los mensajes de felicitación por cumpleaños y aniversarios ya forman parte del pasado.

Cayetano, por otro lado, tampoco quiere hablar del tema ante los medios de comunicación. El diestro se mostró muy contundente cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema de la ruptura en un evento público.

"Sabéis que de esas cosas no hablo. Os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas", sentenció.

Cayetano Rivera, en un momento muy complicado

La vida de Cayetano Rivera ha pegado un cambio de 180 grados en el último año. Y no nos referimos solo a su matrimonio con Eva González.

El diestro se encuentra en un momento de distanciamiento con su hermano, Francisco Rivera. Y aunque Cayetano ha intentado quitarle hierro al asunto, lo cierto es que la relación actual es nula.

"Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo", explicaba a los medios.

Además, en los últimos tiempos, ha recuperado la relación con Kiko Rivera, algo que ha sorprendido a muchos. Todo apunta a que el diestro y el DJ han indagado más en su relación y cada vez están más unidos.

Según ha trascendido, Cayetano Rivera pasó gran parte de la Navidad junto a Rivera. Y en más de una ocasión se han intercambiado emotivos mensajes por las redes sociales: "No importa la edad... Un hermano siempre es una bendición. Te quiero", escribía el DJ.

