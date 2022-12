Cayetano Rivera desvela por error quién tiene la custodia de su hijo

Este 25 de diciembre Cayetano Rivera y su hermano, Kiko, han pasado unas navidades en familia. Siempre se ha conocido esta buena relación entre ambos y cabe mencionar que nunca han tenido alguna que otra rencilla. Aparentemente, estos dos hermanos mantienen desde hace mucho tiempo una relación bastante buena y ahora han querido hacérnoslo saber una vez más.

Unas navidades un poco distintas para Cayetano Rivera, ya que son las primeras tras su separación matrimonial con Eva González. A pesar de ello, también ha faltado a la fiesta Francisco Rivera y esa madre a la que no ven desde hace tiempo.

Cayetano prefiere estar lejos de la prensa del corazón, por eso no ha hecho declaraciones aludiendo a su proceso de divorcio. Pero se ha dejado fotografiar y, por error, ha desvelado quién tiene la custodia de su hijo. La han repartido y, según se aprecia en las últimas fotos publicadas, ha pasado con él la Nochebuena.

Cayetano Rivera pasa unas navidades distintas

Estas navidades estamos viendo cómo Cayetano Rivera ha disfrutado de la familia. Tanto él como su hermano Kiko nos han dejado una fotografía en las redes sociales para hacernos una idea de lo bien que se lo están pasando juntos. Una Navidad diferente para el torero, ya que son sus primeras fiestas separado de su mujer.

Recordemos que hace pocos meses se conocía la noticia de que el artista y Eva González ponían punto y final a su historia de amor. Una relación de varios años en la que tuvieron un hijo, Cayetano Rivera. El torero se ha quedado con la custodia del niño la primera semana de Navidad.

La ex pareja de Cayetano ha confesado en varias ocasiones que se encuentra bien. Después de no haberse pronunciado al respecto, a principios de diciembre quiso informar públicamente cómo estaba dada la separación. Los últimos detalles conocidos han sido la puesta en marcha de los papales del divorcio.

Gracias a la publicación subida en redes sociales, hemos visto cómo el pequeño está con su padre estas navidades disfrutando en familia. Aunque no hemos visto ni a Francisco Rivera, ni a esa madre que no ven desde hace ya mucho tiempo. Ha sido un error, Cayetano no quería desvelar el secreto.

La relación con la Pantoja

No podemos olvidarnos de la complicada relación que existe actualmente entre Kiko y su madre. Ya que el DJ ha afirmado que a pesar de todo, no le importaría quedar un día con su progenitora, eso sí, sin nadie que les pueda llegar a molestar.

Recordemos que la mujer del DJ, Irene Rosales, sigue enfadada tras el mal gesto que tuvo con ellos su suegra. Tras la muerte de sus padres, la tonadillera no quiso llamarle para darle el pésame. Por ello, Irene no la ha perdonado.

Eso sí, Kiko es partidario a la opinión de su mujer, ya que se decanta al lado de ella. Entiende perfectamente cómo le ha sentado este gesto y la respeta totalmente. Cabe mencionar, que al hermano de Cayetano Rivera también le sentó mal saber que Isabel no llegó a darles el pésame tras el fallecimiento de los padres de su mujer.

Falta de comunicación

De momento la comunicación de la artista con sus nietos es especialmente escasa. Iremos viendo a lo largo de estas fiestas si existe algún tipo de conversación o encuentro entre estos dos personajes mediáticos, igual que lo ha habido con Cayetano. Un tema que actualmente está en el punto de mira públicamente.

Parece ser que la tonadillera no quiere saber nada de nadie y está encerrada en Cantora. Muchos son los rumores que están en el aire sobre ella y su ansia por el dinero. Se comenta que le importa mucho más el dinero que llevarse bien con su familia y su entorno.

Su gira en febrero por Estados Unidos parece preocuparle mucho más que su relación con el hermano de Cayetano y los demás. Además, también se rumorea que utilizará parte del dinero que ganará con su gira para pagar todas las deudas que tiene pendientes.

Aproximadamente se comenta que debe más de 70.000 euros.

