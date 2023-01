Cayetano Rivera besa a una modelo y deja atrás su polémico pasado

Cayetano Rivera sabe que en los últimos años su imagen ha quedado algo denostada al publicarse imágenes con mujeres que no eran la suya, Eva González. Así, apareció en las revistas junto a Karelys Rodríguez y hace poco se rumoreó que había otras de él con una joven. Y ahora ha vuelto a ser portada de los medios por haber sido 'pillado' cariñoso con una conocida famosa.

En este caso, ha sido fotografiado con su esposa dándose un sentido abrazo e incluso un beso. Con estas instantáneas el diestro ha alejado su polémico pasado de casanova, mostrándose como un tierno marido. Pero es más, con ellas se han suscitado los rumores de una posible reconciliación de la pareja.

Y es que no hay que olvidar que, aunque no se ha confirmado ni desmentido, la separación del matrimonio parece evidente. Hace meses que no se les ve juntos tras varias crisis motivadas, sobre todo, por el motivo expuesto. Sí, porque él ha sido 'cazado' en compañía femenina.

Cayetano Rivera ha besado, en la mejilla, a la modelo que le robó el corazón hace años: Eva González. Con este gesto ha enterrado su pasado: ya no hay polémicas entre ellos.

Cayetano Rivera, protagoniza la exclusiva de la Navidad

El hermano de Francisco Rivera está pasando unas fiestas difíciles. Siempre lo pasa mal por la ausencia de sus padres, pero en este 2022 está sufriendo más porque Eva no está a su lado. La separación es clara y cada uno está haciendo su vida por separado.

Cayetano, eso sí, ha estado en Nochebuena con el hijo que tiene con su todavía mujer, lo que le ha alegrado enormemente. Además, también se ha sentido feliz porque ha tenido la oportunidad de estar en compañía de su hermano Kiko y de las hijas de este.

| Instagram @riverakiko

De todo ello hemos tenido constancia a través de las redes, pero ahora hemos descubierto algo más que ha sucedido en la vida de Rivera. Nos estamos refiriendo a que ha compartido tiempo con la modelo y presentadora. Exactamente han coincidido en la fiesta navideña del colegio del pequeño Cayetano.

La revista ¡Hola! es la que ha publicado en exclusiva varias fotos donde el todavía matrimonio se ve saludándose de forma cariñosa. Se les muestra dándose un sentido abrazo, que va más allá de la pura cordialidad. Y esto ha dado lugar a que surjan rumores que indican que la reconciliación podría estar muy cerca.

Para ver si es verdad o no esa nueva oportunidad habrá que esperar. Lo que sí se tiene claro, a tenor de lo visto, es que hay buena relación entre ellos a pesar de todo. Tanto es así que Eva esperó a Cayetano a las puertas del colegio y se saludaron de manera muy especial para luego acceder al interior y disfrutar de la fiesta infantil.

Si la reconciliación se produce sería una de las muchas que han tenido tras varias crisis. En concreto, se separaron meses antes de casarse y también después de la boda de Francisco con Lourdes. Y también se rumoreó que estuvieron distanciados cuando aparecieron las fotos de él con Karelys.

| GTRES

Cayetano Rivera es consciente del revuelo generado

El torero ha visto que las imágenes de él junto a Eva González han provocado numerosas reacciones en redes sociales. Por un lado, hay quienes se alegran por el acercamiento y por el buen rollo que hay entre ellos. De ahí comentarios como “Es lo que deben hacer por su hijo” y “Se saludan y tienen cordialidad por el pequeño”.

Por otro lado, están los internautas que han arremetido contra la exclusiva considerando que no hay visos de afecto en la pareja. Lo han hecho con mensajes como “No veo el buen rollo. Ella lo da todo y él no roza su cuerpo con los brazos, se queda como paralizado, pero bueno él se lo pierde”.

| GTRES

En esta misma línea encontramos: “El abrazo de él no existe, es ella la que lo abraza. Respeto puede que sí, pero cariño me parece que poquito” y “Por su cara no parece que Cayetano se alegre mucho de verla”.

