Cayetano Rivera anuncia que lo ha conseguido después de intentarlo mucho

Cayetano Rivera está atravesando un momento personal complejo porque acaba de separarse de Eva González, madre de su hijo. Sin embargo, en el terreno profesional le va bastante bien y acaba de firmar un contrato que marcará un antes y un después. Va a regresar a las plazas de toros por todo lo alto, lo hará en Madrid y ya se sabe la fecha exacta.

Cayetano Rivera ha conseguido que se vuelva a hablar de su carrera, lo ha conseguido después de estar mucho tiempo intentándolo. Es cierto que él nunca alimenta la polémica, pero eso no es suficiente y los espectadores cada vez quieren saber más. Su exmujer tampoco ha dado declaraciones sobre el tema, pero los gestos de ambos demuestran que todo está en orden.

Cayetano se ha reencontrado con Eva González hace unas semanas porque, según ha salido publicado, ya tienen un acuerdo. Intentarán pasar el máximo tiempo juntos por el bien del pequeño que tienen en común, a pesar de que la decisión está tomada. Estamos delante de una separación amistosa y realmente no hay nada detrás que no se esté contando.

Cayetano ha dejado de lado sus polémicas familiares para hacer un anuncio que no tardará en pasar a la historia. Ha anunciado que es uno de los elegidos para encabezar la feria de Valdemorillo, un evento que los amantes de la tauromaquia desean con fuerza. Le acompañarán otros tres toreros de nombre importante: Urdiales, Ortega y Ginés Marín.

Rivera ha conseguido que la prensa se haga eco de sus méritos profesionales, después de haberlo intentado por activa y por pasiva. Él siempre ha dicho que no tiene ningún problema en hablar con los periodistas, siempre y cuando respeten sus límites. No quiere tratar temas personales, pero sí está dispuesto a aclarar cuestiones relacionadas con su entorno laboral.

Cayetano Rivera ha contado cómo se siente

Cayetano ha concedido una entrevista, la primera desde que salió a la luz sus problemas con Eva González. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no va a entrar en temas personales, pero no ha vetado ningún otro asunto. Estará en la localidad madrileña de Valdemorillo el sábado 4 de febrero y su presencia es fundamental para el éxito del evento.

Rivera está encantado y se ha comprometido a dar lo mejor de él para no tener ningún problema con los críticos. Sabe que siempre es estudiado al detalle y que no puede cometer errores, más ahora que la prensa del corazón está hablando tanto de él. Ha asegurado que está muy ilusionado y que no parará hasta triunfar en la plaza para que sus seguidores se sientan orgullosos.

“Estoy con la ilusión por las nubes”, declara delante de todos los medios. Se ha mostrado más amable que nunca porque sabe que tiene la oportunidad de demostrar que sus rivales no tienen razón. Le han acusado de estar aprovechándose de los revuelos para ganar fama, pero no es así.

Cayetano Rivera se ha comprometido a hacerlo todo

Cayetano ha prometido que estará en la plaza hasta el final, ha conseguido que le den una oportunidad y no la va a rechazar. Es el principal activo del cartel, todos lo saben y no puede defraudar a nadie. Cuenta con el apoyo de sus compañeros, quienes también son grandes profesionales.

Rivera, cuando estaba casado con Eva González, le dedicaba todos sus logros y quizá lo siga haciendo. Ya no está juntos, pero tienen una relación bastante buena, algo que ha sorprendido bastante. En ningún momento se ha escuchado que haya habido problemas entre ellos.

