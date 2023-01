Cayetano Rivera está atravesando una situación controvertida porque la prensa lleva demasiado tiempo hablando de su vida privada. A pesar de que en alguna ocasión ha concedido entrevistas, es bastante reservado con sus cosas y prefiere mantenerse al margen del corazón. Gana mucho dinero en las plazas de toros y no necesita hablar con los reporteros para estar de actualidad.

Cayetano Rivera acaba de descubrir que lo de su hijo no tiene solución, no puede hacer nada más para ayudar al pequeño. Ha vivido la primera noche de Reyes lejos de él porque Eva González se ha quedado a su cargo después de la separación. El joven tendrá que vivir el resto de sus fiestas navideñas con dos familias diferentes: la de su madre y la de su padre.

| GTRES

Cayetano, según publican varios medios, se ha dado cuenta de la situación no va a arreglarse nunca. Eva Gonzálezha decidido empezar una nueva vida y no está dispuesta a renunciar a la custodia del pequeño. Lo que han hecho durante la primera Navidad tras el divorcio marcará el resto de sus vidas: deberán repartirse al niño.

Cayetano se quedó con el crío en Nochebuena y la modelo ha estado con él en Nochevieja y en Reyes. La revista Lecturas ha confirmado esta información y ha asegurado que Eva está encantada con los últimos acontecimientos. El torero no puede decir lo mismo porque son los primeros Reyes que pasa lejos de su único hijo biológico, que además es pequeño.

Rivera respeta el acuerdo de divorcio, todavía no han firmado nada, pero han llegado a un pacto verbal. No quiere tener problemas con la presentadora antes de legalizar la situación, por eso no ha presentado ninguna queja. Además, sabe que lo único que puede hacer es resignarse: ya no está con Eva y el hijo que tiene con ella no puede dividirse.

Cayetano Rivera ha prometido respeto y comprensión

Cayetano no suele hablar de su familia, pero hace unas semanas concedió una entrevista y habló del futuro de su hijo. Aseguró que todavía era demasiado pequeño y que no le había dicho qué quería ser de mayor, pero que él lo tenía claro. Iba a respetar y a comprender su voluntad, no le iba a hacer cambiar de opinión porque no quería condicionarle.

| GTRES

Rivera promete que el niño todavía no quiere ser torero, pero cree que es una posibilidad que está en su lista de tareas pendientes. Ha sido muy sincero y ha admitido que no le haría demasiada gracia, pero garantiza que no perderá el tiempo en reprimirle. Si él es feliz delante de los toros lo respetará, aunque desea con fuerzas que le llame la atención otra profesión.

El torero ha pasado la noche de Reyes lejos de su familia porque ahora tampoco tiene buena relación con su hermano Francisco. La primera periodista en hablar de la tensión entre ellos fue María Patiño, supuestamente es algo que viene de lejos. Empezaron a tener problemas por rivalidades y por temas relacionados con negocios que tenían en común.

Cayetano Rivera ha faltado en un momento especial

Cayetano no ha podido estar con su pequeño la noche de Reyes, pero Eva González lo ha preparado todo con mucho entusiasmo. Ha publicado una foto en sus redes para demostrar que no ha dejado ningún detalle a la improvisación. Ha preparado tres vasos y tres galletas para que los Reyes pudieran descansar después de dejar los regalos.

Rivera ha vivido este momento con pena, al menos eso es lo que dice su entorno. A él le hubiera gustado estar, pero acaba de descubrir que su vida será así para siempre. No puede solucionar las cosas en este momento, Eva ha decidido empezar una aventura en solitario.

