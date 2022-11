Cayetano Martínez de Irujo confirma la crisis que pone en peligro su patrimonio

Cayetano Martínez de Irujo tenía una relación muy estrecha y especial con su madre, la duquesa de Alba. Precisamente por este motivo no ha dudado en organizar una misa en memoria de ella, ahora que se cumple el octavo aniversario de su muerte. Misa a la que no ha acudido ninguno de sus hermanos, dejando claro que entre ellos parece que las cosas no van del todo bien.

Dichas ausencias han provocado el malestar del organizador que no ha dudado en darlo a conocer públicamente. Lo ha hecho dejando claro que corre peligro la unidad y el legado que aquella les dejó.

Cayetano Martínez de Irujo, defraudado con su familia

El exmarido de Genoveva Casanova ha sufrido mucho por la muerte de la duquesa de Alba, que era uno de los pilares de su vida. Por esta razón, como cada año desde hace ocho, ha preparado una misa para recordarla. Oficio que ha tenido lugar en la iglesia de Nuestro Señor Jesús de la Salud de Los Gitanos de Sevilla.

Cayetano ha estado acompañado de su exmujer, de su novia, Bárbara Mirjan, y de su hijo Luis así como de numerosos amigos. Todas estas personas lo han arropado, al contrario de lo que han hecho sus cinco hermanos, pues ninguno de ellos ha acudido a la cita.

Al finalizar la mencionada misa, el conde de Salvatierra no ha dudado en atender a la prensa y ha querido agradecer la presencia a los familiares que le acompañaban. Ha expuesto: “Para mí es un orgullo enorme que mi familia esté unida. Y que vengamos aquí a darle el homenaje que se merece a mi madre”.

| GTRES

Después, ha dejado de manifiesto lo molesto que estaba con los ausentes. Ha dicho: “Yo esperaba que viniesen, al menos, Fernando y Carlos, pero Fernando me llamó esta mañana para decirme que estaba con gripe. Alfonso no ha podido estar porque tiene COVID y Carlos yo pensaba que iba a venir, pero no ha venido, y me hubiese hecho ilusión”.

“Hace poco estuvimos en una misa por los 50 años de la muerte de nuestro padre y estuvieron todos y aquí no ha venido ninguno ningún año. Es triste. La verdad es que no tengo mucho más que decir, cada cual tiene su conciencia con respecto a su madre”.

De igual modo, ha confesado que “a ella le dolería ver la desunión entre nosotros. Por este motivo, yo me he esforzado mucho porque mi familia esté unida. Porque en la vida hay que estar unido, porque la vida es corta”.

| GTRES

“Hay que estar unidos, hay que quererse y hay que ayudarse entre todos”.

Pero, a tenor de lo sucedido, parece que la unión que reclama no existe entre los hermanos. Cada uno prefiere homenajear a la duquesa de Alba a su manera.

Así, por ejemplo, Eugenia ha optado por recordar a su madre en Instagram compartiendo una imagen de ella junto a un cuadro. Fotografía que ha acompañado de este texto: “Besos al cielo #mama #siempreconmigo”.

Cayetano Martínez de Irujo, emocionado por el recuerdo

El ex de Mar Flores ha contado que estaba orgulloso por haber celebrado la ceremonia en homenaje a su madre porque “ha sido muy bonita. Es lo menos que se merece ella, una vez al año recordarla en esta fecha. Ignacio ha hecho una homilía muy bonita, una maravilla”.

| La Noticia Digital

Una mujer de la que ha hablado ante la prensa admitiendo que “estuve muy unido a ella. Me dio su mayor responsabilidad que era todo su patrimonio, hice una gran labor y me quedé muy en paz con ella. Y también con toda esa unión que tuvimos y que no habíamos tenido antes”.

“En fin, aquí estoy haciéndole un homenaje como todos los años y me gustaría que todos lo sintiesen así”.