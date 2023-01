La carta del Papa Benedicto XVI antes de morir y sus últimas palabras: ‘perdón’

La Iglesia católica se prepara para despedir a uno de los Papas más controvertidos de los últimos tiempos. Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) murió ayer, 31 de diciembre, y su cuerpo será expuesto a partir de mañana en la basílica de San Pedro. El pontífice emérito dejó una carta antes de morir.

Se trata de dos folios donde repasa brevemente su trayectoria y agradece a sus padres la posibilidad de haber podido dedicarse a su trayectoria. Pero lo más destacado de la misiva es la parte en la que pide perdón. Se disculpa con todos aquellos a los que haya podido perjudicar durante su mandato.

En sus últimas horas, el Papa Benedicto XVI sintió que podría haber ofendido a muchas personas con sus decisiones o sus palabras. Por eso quiso dejar por escrito su voluntad de pedir disculpas. Además, se acaban de conocer sus últimas palabras, con un mensaje a sus fieles y seguidores.

Sus últimas palabras

Según ha publicado La Nación, antes de morir Joseph Ratzinger pronunció en alemán sus últimas palabras “Jesús, te amo” en alemán (Jesus, ich liebe dich). Además, pidió a sus seguidores mantenerse fieles en la fe. “No os dejéis confundir”, ha pedido a través de una breve carta.

“A menudo parece que la ciencia es capaz de ofrecer resultados inconfundibles frente a la fe católica”, afirma en su misiva. Pero también constata como “se han desvanecido aparentes certezas contra la fe. He visto y veo cómo del barullo de las hipótesis ha emergido y emerge nuevamente la razón de la fe”.

| EuropaPress

Así lo ha expresado uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia católica en las últimas décadas. Sin embargo, aunque dejó una prolífica obra escrita, su mandato estuvo marcado sobre todo por la polémica. Su oposición al aborto o su condena de la homosexualidad causó mucho rechazo.

Benedicto XVI pide perdón

Sus declaraciones y afirmaciones alejaron a la Iglesia de muchos fieles que sintieron con ellas una gran desazón. Por eso, antes de morir, el Papa Benedicto XVI ha querido pedir perdón a todos aquellos a los que hizo daño con sus actos o sus palabras. No es la primera vez que pide perdón.

Hace apenas unos meses, cuando su salud ya estaba muy deteriorada, Benedicto XVI pidió públicamente disculpas. “Una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón”. Así se expresó en febrero de 2022.

Antes de morir ha reiterado sus disculpas, aunque también se ha mostrado feliz al repasar su trayectoria. En sus últimas palabras se muestra convencido de que las luces de su pontificado vencen a las sombras. Pero siente la necesidad de irse en paz pidiendo disculpas por todos sus errores.

Temor y miedo ante la muerte

Benedicto XVI reconoce en su última carta que sintió “temor y miedo” ante la muerte. Pero a la vez se sintió reconfortado “porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo sino también el amigo y el hermano”. Por eso considera que “el Señor es mi juez y mi abogado”.

| Giuseppe Lami

“Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí, ser cristiano me da el conocimiento y la amistad con el juez de mi vida. Me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte”, afirma.

En su último aliento hace referencia a un pasaje del Apocalipsis que contiene las palabras de San Juan: “Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice `no temas, soy yo’ (cf. Ap 1, 12-17)”.