Carmen Sevilla recibe los últimos resultados y su hijo lo cuenta todo

Carmen Sevilla ha recibido los resultados de su esfuerzo: años y años dedicándose a la profesión que tantas alegrías le ha dado. Fue actriz, cantante y presentadora, una artista muy completa que cautivó a las masas, unas masas que ya le han convertido en un mito. En 2010 le detectaron Alzheimer y cinco años después le ingresaron en un centro especializado.

Carmen Sevilla, según ha contado su único hijo, ha perdido completamente la consciencia y lleva un tiempo sin reconocerle. Aunque todavía tiene momentos de lucidez, son breves, pero suficientes para animar a sus seres queridos a mandar mensajes. El último en hacerlo ha sido su buen amigo Juan y Medio, quien siempre ha hablado maravillas de ella.

| Cedida

Carmen está recibiendo el cariño que tanto se merece y su hijo se está encargando de gestionar la situación a nivel mediático. Sabe que hay muchas pregunta sin respuestas e intenta aclarar todas las dudas, aunque siempre desde la prudencia. No desvela ningún dato privado porque sabe que su madre se encuentra en un panorama muy concreto.

Carmen no lo sabe, pero los resultados de su trabajo son buenos, los mejores, por eso no deja de recibir muestras de amor. Juan y Medio ha concedido una pequeña entrevista y ha aprovechado para hablar de ella, algo que hace para que nadie la olvide. Asegura que es una compañera estupenda, de las que ya no quedan, y la mejor artista de España.

Sevilla fue la primera mujer española que viajó a Estados Unidos y cautivó al extranjero con su talento, un talento que todavía mantiene. Su mirada no ha cambiado y los pocos que tienen en placer de verla aseguran que mantiene su ilusión. Lo más importante es que no ha dejado de luchar y que no tiene ningún problema de salud añadido.

Carmen Sevilla: sus problemas antes de la enfermedad

Carmen está en las mejores manos, de hecho la elección de su residencia estuvo cargada de polémica. Todos pensaban que sus cuentas bancarias estaban más que saneadas, por eso le criticaron por utilizar un centro subvencionado. En Socialité explicaron que los últimos años de la artista no estuvieron cargados de riquezas, tomó malas decisiones.

| Twitter / @escinespanol

Sevilla era una amante de la interpretación, pero conoció el éxito muy pronto y pensó que ya no tenía nada más que hacer. Por eso se retiró a vivir en el campo hasta que se dio cuenta de que tenía demasiadas facturas pendientes y tuvo que volver. Le contrataron como presentadora y cobrara más que nadie: ella se lo merecía, era todo.

El hijo de la cantante ha hablado con la prensa en varias ocasiones, lo ha contado todo para que no haya ningún rumor. Es cierto que su madre no recuerda que fue la más grande de España, pero no es verdad que su salud sea extrema. Es delicada por el Alzheimer, aunque por suerte sus médicos han sabido contener el problema y controlar la situación.

Carmen Sevilla estaría muy sorprendida

Carmen es historia y sus amigos lo saben, de ahí que Juan y Medio haya hablado de ella. Sus palabras le han situado en primera línea y vuelve a estar más de actualidad que nunca. “Es una señora maravillosa a la que adoro hasta el día que a mí o a ella le pase algo y después también”.

Sevilla puede estar orgullosa porque no hay nadie que tenga un mal recuerdo de ella. “Es de lo mejor que he conocido en la vida”, comenta el presentador. Todos coinciden en lo mismo: es una mujer irrepetible, por eso sigue tan presente.