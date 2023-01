Carmen Morales rompe el silencio y cuenta cómo trató de salvar su matrimonio

Carmen Morales no ha parado de estar en boca de todos los medios por una clara razón. Y es que hace unos días, la hija de Rocío Dúrcal confirmó lo que era un secreto a voces: se separaba finalmente de Luis Guerra, quien ha sido su marido por 11 largos años.

Muy emocionada, de esta manera comunicó la noticia de su ruptura la actriz para el programa de Toñi Moreno, Plan de Tarde. "Nos queremos mucho, estoy bien, pero es un proceso. No ha pasado nada entre nosotros, ha sido un poco el desgaste", dijo.

"No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia", confesó rota de dolor. Ahora, la misma Carmen Morales ha vuelto a romper su silencio y ha contado muchos más detalles de su ruptura con el empresario.

El esfuerzo que hizo Carmen Morales para seguir al lado de Luis Guerra

Desde luego, quién iba a decir que 2023 iba a empezar con una ruptura bastante sonada. Estaría bien decir que nadie se esperaba que Carmen Morales y Luis Guerra iban a poner punto y final a su historia de amor, pero lo cierto es que no es así.

Para nadie era ninguna novedad que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, a principios del año pasado estuvieron a punto de romper con su matrimonio, ya que estaban atravesando un fuerte bache. Al final, ambos decidieron continuar con su relación.

Pero, como bien se sabe, por mucho que una pareja intente solucionar sus problemas, si no hay remedio, lo mejor es cortar por lo sano. Y así lo hicieron porque la actriz y el empresario decidieron que lo mejor era emprender caminos por separado.

¿Qué es lo que sucedió exactamente para que ambos tomaran esa importante decisión? La misma Carmen Morales se lo ha contado a la prensa con motivo del estreno de la obra de teatro El aguafiestas.

"Es verdad que hace un año tuvimos un bache también, lo intentamos, al final no pudo ser y bueno, ya está. Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa y para adelante". Así que, sus esfuerzos por intentar salvar su matrimonio fueron en vano y, por esta razón, decidieron que lo mejor era separarse definitivamente.

Como ya intentaron varias veces poner remedio a sus problemas, Carmen Morales tiene claro que la ruptura es "definitiva". Pese a esta dura situación, la hermana de Shaila Dúrcal ha confesado que, dentro de lo que cabe, se encuentra "bien".

"Es un proceso que estamos pasando todos. Pero estoy con ganas de empezar a trabajar, de retomar mi profesión que la había dejado aparcada un poquito y, para este año, arrancamos con teatro", empezaba diciendo emocionada.

Además, ha explicado que no siente ningún rencor por su exmarido, ya que las cosas con él acabaron bien. "Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mal", revelaba.

"Tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo y bueno, ya está. Sin más, nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos, pero tenemos perros en común".

Carmen Morales, ¿dispuesta a enamorarse de nuevo?

Por otro lado, ahora que Carmen Morales está nuevamente soltera, muchos medios se han preguntado si se estaría planteando tener nueva pareja. Ante esto, la hija mayor de Rocío Dúrcal lo tiene claro:

"La palabra ‘ilusión en el amor’ ahora mismo no. De momento no, porque mi historia con él ha sido una historia muy bonita, hemos estado casi hubiéramos hecho en abril 12 años. Son muchos años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso y, para nada, se me ocurriría rehacer mi vida a nivel personal, no", explicaba.

