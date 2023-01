Carmen Morales confirma la peor noticia tras su tormentoso divorcio

Carmen Morales no ha tenido ningún problema en confirmar la peor de las noticias tras hacerse oficial su separación de Luis Guerra.

El pasado mes de marzo de 2022, la revista Semana publicó en exclusiva que la hija de Rocío Dúrcal y su marido habían decidido poner punto y final a su relación después de 11 años de matrimonio y 20 como pareja.

Y, aunque en aquel momento ambos desmintieron dicha información y aseguraron que habían comenzado a vivir separados de manera circunstancial, hace unos días fue la propia Carmen Morales la que anunciaba su separación.

Este domingo 15 de enero, la actriz acudió al nuevo programa de Toñi Moreno, Plan de tarde, donde contó algunos de los detalles de su divorcio.

"Me costó mucho tomar la decisión de separarme, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste", le aseguró Carmen Morales a la presentadora. "No estamos enfadados, como Shakira y Piqué. Nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia".

Ahora, tres días después de esta confesión, la hermana de Shaila ha reaparecido públicamente y no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer oficial una triste noticia en relación con su doloroso divorcio.

Carmen Morales tiene muy clara su decisión

Carmen Morales ha despejado todas las dudas acerca de su relación con Luis Guerra. Y es que, a pesar de haber dado este importante paso, varios rumores apuntaban hacia una posible reconciliación, pero nada más lejos de la realidad.

Este miércoles 18 de enero, la socialité acudió en Madrid al estreno de la obra teatral El aguafiestas, protagonizada por Josema Yuste. Allí, los medios de comunicación de nuestro país tuvieron la oportunidad de hablar lago y tendido con ella.

Después de asegurar que "está bien" y que "es un proceso" por el que "todos" están pasando, Carmen Morales no ha tenido ningún problema en confesar que está siendo una etapa "muy dolorosa" para ella.

Y es que, a pesar de que la relación con su exmarido sigue siendo muy buena, no hay ninguna duda de lo complicada que está siendo esta situación para ambos. Por eso, la familia de la actriz no se ha separado de ella en ningún momento.

"Mi hermana Shaila está conmigo ahí, hombro con hombro. Siempre lo ha estado, pero ahora mucho más. Mi hijo también", ha asegurado Carmen Morales a continuación.

Además, la entrevistada no ha tenido ningún problema en confesar cómo es su actual relación con Guerra. "Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mal".

"Tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo y bueno, ya está. Sin más. Nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos, pero tenemos perros en común".

En cuanto a si se trata de una ruptura definitiva, Carmen Morales se ha mostrado muy tajante al respecto: "Sí, yo creo que sí, sí". Y es que, aunque asegura que "es verdad que hace un año tuvimos un bache también, lo intentamos, al final no pudo ser".

"Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa y para adelante", ha puntualizado muy segura de la decisión que han tomado.

Y, aunque todavía le queda mucha vida por delante, Carmen Morales descarta por ahora la posibilidad de rehacer su vida. "La palabra 'ilusión en el amor', ahora mismo no".

"De momento no, porque mi historia con él ha sido una historia muy bonita, hubiéramos hecho en abril 12 años. Son muchos años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso y, para nada, se me ocurriría rehacer mi vida a nivel personal".

A partir de ahora, Carmen Morales comienza una nueva vida en solitario y aunque llevaba una temporada alejada de su profesión, la actriz ha decidido refugiarse en su trabajo.

