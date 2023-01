Carmen, la hermana de Lola Flores que sabe hacer algo impactante

No cabe duda de que el clan Flores es una de las familias más queridas y respetadas por el público. Lola Flores fue la gran matriarca, y toda su familia ha conseguido mantener su legado artístico hasta el presente. Sin embargo, Carmen Flores, hermana pequeña de Lola, siempre ha contado con una repercusión mediática un poco menor que su hermana.

Ahora, su nieta, Paty, hija de Quique Sánchez Flores, ha desvelado nuevos detalles sobre la hermana pequeña de Lola Flores que no han dejado indiferente a nadie.

Y es que Carmen está espectacular a sus 87 años, en su más reciente aparición pública, en el bautizo de la hija de Elena Furiase, Carmen se mostraba totalmente radiante.

Su nieta, a través de un documental que ha rodado, ha profundizado un poco más sobre la familia de Lola Flores y, en concreto, sobre Carmen. Y es que la cantante, a sus 87 años, todavía es capaz de hacer cosas muy sorprendentes. Entre ellas, ponerse encima de un tablao flamenco o incluso jugar al fútbol, así lo ha afirmado su nieta.

Carmen, hermana de Lola Flores, radiante a sus 87 años

Lola Flores dejó un legado artístico inconmensurable que hizo sombra a la carrera de su hermana Carmen. Sin embargo, la hermana pequeña de Lola Flores también logró hacerse un hueco y convertirse en una figura respetable.

Aunque es cierto que la trascendencia pública que ha tenido Carmen no ha llegado ni a rozar a la de Lola Flores. Ahora, su nieta, Paty Sánchez, ha querido reivindicar a toda su familia a través de un documental. La joven tiene unas bonitas y emotivas palabras hacia su abuela, donde revela aspectos muy sorprendentes de ella.

Paty se está convirtiendo en toda una influencer de referencia. La joven acumula más de 14k seguidores de Instagram y sus publicaciones son todo un éxito en redes sociales. Es, además, gran amiga de Alejandra Rubio y suelen compartir muchas instantáneas juntas.

Paty ha hablado de cómo es su abuela, y lo cierto es que no puede estar más orgullosa de ella, ni quererla más. La joven ha confesado que su abuela es capaz de hacer cosas muy impactantes para la edad que tiene. Paty asegura que su abuela todavía baila y hasta incluso practica deporte:

"Tiene un pacto con el diablo porque no es normal cómo está. Solo lleva tacones, baila que te mueres, juega con nosotros al fútbol, al ping-pong, al baloncesto, y encima tiene la piel mejor que yo", afirmaba Paty.

La influencer mantiene una relación muy estrecha con todo el clan. Paty solo tiene palabras de cariño cuando se refiere a Elena Furiase o Alba Flores: "Elena es como una hermana. Con Alba, con mi tía Lolita y mi tía Rosario y con sus hijos también me llevo fenomenal, somos una familia muy cercana", ha confesado.

La última aparición pública de Carmen Flores

La última vez que pudimos ver a la hermana pequeña de Lola Flores fue el pasado mes de noviembre, en el bautizo de Nala, la hija de Elena Furiase.

Carmen aseguraba que aún no había podido ver a Nala: "No me quería perder el bautizo por conocerla y por ver a mis sobrinas", aseguraba ante los medios. Carmen estaba radiante y todos hicieron gala de la gran unión familiar que tiene.

