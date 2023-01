Carmen Cervera anuncia la peor noticia y señala al verdadero culpable

Recientemente, el nombre de Carmen Cervera está dando bastante de que hablar por un claro motivo. Y es que la baronesa Thyssen ha vuelto al mundo mediático y lo ha hecho nada más y nada menos que concediendo una entrevista.

Lo cierto es que la coleccionista llevaba algún tiempo alejada de las cámaras, pero ahora, ha vuelto con más fuerza que nunca. Lo ha hecho para el programa de entrevistas de Risto Mejide, Viajando con Chester.

Desde luego, una entrevista muy esperada por muchos, ya que ha sido allí donde la misma Carmen Cervera ha anunciado lo que venía siendo hace algún tiempo un secreto a voces. Así es, nos estamos refiriendo a su polémica relación con su hijo mayor, Borja Thyssen, que parece ser que no tiene remedio. Eso sí, aparentemente, esta mala sintonía entre madre e hijo es por culpa de otra persona muy cercana a ellos.

El ataque de Carmen Cervera a su nuera

No es un secreto que la relación entreCarmen Cerveray su hijo mayor está más que rota. Y, a pesar de que en muchas ocasiones la baronesa Thyssen ha intentado hacer las paces con él, lo cierto es que, por motivos desconocidos, nunca han sellado la paz.

De hecho, pasan los años y cada vez están más alejados del uno al otro. Pero, ¿por qué no tienen contacto madre e hijo? Esa es la verdadera pregunta. Las malas lenguas dicen que esta enemistad entre ellos dos se remonta años atrás y, según ha dejado entrever la coleccionista, la culpable de ello sería, nada más y nada menos, que su nuera.

"Mi relación con Borja era una cosa que no me soltaba un minuto, pero cuando cumplió los 19 años y cambió de vida", le empezaba diciendo la barcelonesa a Risto Mejide. "A mi hijo lo quiero con locura, lo he echado muchísimo de menos, hay muchísimas veces que me hubiese gustado que hubiese estado a mi lado, pero si la vida es así".

"¿Qué puedes hacer?", le preguntaba entonces el presentador. "Ha salido muy mal, he sufrido mucho, pero las madres siempre somos madres y esperamos que haya un cambio. Soy una persona que soy positiva y bueno, espero que haya un cambio un día y ya está", proseguía.

"Hay otras personas que hay a su lado que tienen otra mentalidad. Son otras personas, no son como era Borja ni como yo soy", revelaba. Desde luego, un claro ataque dirigido a la mismísima Blanca Cuesta.

"Soy una madre herida, aunque yo prefiero no perderlo. Todas las madres somos así con los hijos, no podemos evitarlo. Cada uno tiene que elegir su camino en la vida y lo he echado mucho de menos", aseguraba emocionada.

"Yo lo llevaba al colegio y luego nos llevábamos pienso para ir a los patos y procuraba estar con él todo el tiempo posible. Él adoraba a mi madre y él también siempre adoraba a mi marido. Se llevaban muy bien, hacían bromas, tenían el mismo humor… Las personas cambian", zanjaba Carmen Cervera.

Carmen Cervera y la guerra con su hijo

Al parecer, la mala relación entre Carmen Cervera y su hijo inició cuando este último empezó un noviazgo con Blanca Cuesta. En un principio, todo apuntaba a que se trataba de un simple romance de verano, pero muy pronto, la relación de ellos se formalizó debido a un motivo.

Y es que estaban esperando su primer hijo, algo que no gustó ni un pelo a la misma Carmen Cervera, que solicitó una prueba de paternidad para comprobar que su primer nieto llevaba su sangre.

Para el matrimonio, esto fue un duro golpe, difícil de superar, y a partir de entonces la relación entre madre e hijo no volvió a ser la misma. Incluso fue a peor con motivo de la herencia del barón Thyssen, pues recordemos que la misma Carmen Cervera acabó denunciando a su hijo.

