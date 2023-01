Carmen Borrego usa una frase muy fuerte para confirmar lo de su hija

No cabe la menor duda de que Carmen Borrego está atravesando un momento muy complicado en cuanto a su vida personal se refiere. Y es que, tal y como confesó hace unas semanas la misma colaboradora, a día de hoy, no mantiene ningún contacto con su hijo mayor, José María Almoguera. ¿El motivo de este distanciamiento? Las declaraciones que dio la hija de María Teresa Campos sobre el bebé que están esperando su hijo y su nuera, Paola Olmedo.

A la vez, esto coincidió con la filtración de unos polémicos audios de la nuera de Carmen Borrego, en los que criticó duramente a las Campos. Al parecer, desde ese entonces, madre e hijo no se dirigen la palabra, a pesar de que la primera ha intentado en numerosas ocasiones, sin éxito, hacer las paces con él.

Carmen Borrego, cansada de esta situación, hizo un grito desesperado para que su hijo se reconcilie de una vez por todas con ella. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, red social donde publicó una imagen de sus dos hijos cuando eran pequeños.

| Telecinco

La súplica de Carmen Borrego a su hijo

Sin duda alguna, Carmen Borrego ha pasado una de sus Navidades más duras. Y es que la hermana de Terelu Campos tuvo que pasar estas fechas especiales separada de su hijo mayor, con quien no tiene contacto desde hace algunos meses. "No lo estoy pasando bien", afirmó la colaboradora hace unas semanas en Sálvame.

"No puedo negar que no estoy pasando un buen momento, mis compañeros lo saben. Espero que todo se solucione, es lo único que voy a decir. Para mí está siendo muy duro todo, no puedo con las injusticias", explicó entre lágrimas.

"Mi conciencia está muy tranquila, nadie me puede juzgar como madre, nadie podrá decir que he hecho nada malo con mis hijos. He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí, hay otras personas afectadas y tampoco se lo merecen", fue todo lo que dijo al respecto.

Asimismo, todo parece indicar que, por el momento, la relación entre Carmen Borrego y el joven sigue igual de fría y distante que hace unos meses. Y es que, a pesar de los intentos de la tertuliana de querer acercar postura con su hijo, este, por el contrario, sigue manteniéndose alejado de su madre.

Son duros momentos para la hija de María Teresa Campos, quien ya se encuentra desesperada por el distanciamiento con José María. Justamente, el pasado sábado, 7 de enero, Carmen Borrego no pudo contenerse más y lanzó un ruego a su hijo para que este por fin pudiera perdonarla.

Lo hizo a través de Instagram, donde publicó una fotografía de sus dos hijos cuando eran pequeños. Desde luego, lo que más sorprendió de todo esto fue la frase que la directora del espacio vespertino acompañó en la mencionada imagen.

"Los amores de mi vida, sin ellos no soy nada", escribía la misma Carmen Borrego. Sin duda alguna, una indirecta dirigida a su hijo en la que deja entrever que lo único que desea es que la relación entre ellos dos vuelva a ser como antes.

El hijo de Carmen Borrego le da donde más le duele a su madre

Otro asunto que preocupa considerablemente a la misma Carmen Borrego es el de no poder conocer a su primer nieto. Y es que, como ella misma confesó por aquel entonces, existía la posibilidad, aunque no quisiera planteársela, de que no llegara a estar en el preciso momento en el que su nieta naciera.

"No quiero ni plantearme que mi nieto nazca y yo no esté allí a su lado", decía rota por completo. "No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco".

"Y si no me queréis creer, no tengo ningún problema. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá", sentenciaba.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp