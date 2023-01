Carmen Borrego, triste tras salir el nombre del posible topo de su familia

Carmen Borrego ha vivido su tarde más complicada en Sálvame porque ha descubierto cuál podría ser el origen de todos sus problemas. Su compañero y amigo Kiko Hernández le ha dicho en privado que hay una persona que está traicionando a las Campos. La colaboradora ha anunciado el nombre que le ha dicho el tertuliano y se ha mostrado muy afectada.

Carmen Borrego está siendo muy prudente y ha dejado claro que primero quiere hablar con el presunto responsable del problema. Alguien ha hablado con la revista Lecturas para vender información delicada de María Teresa Campos y el cerco se estrecha. En Sálvame han dado todos los datos y Terelu se ha visto obligada a hacer una llamada urgente.

“Hay más de 1.000 horas de conversaciones grabadas y llevan más de un año grabando a la familia. Tanto a Alejandra, como a Carmen, como a Terelu y lo más importante: a María Teresa también la han grabado”. Kiko Hernández ha alzado la voz para comunicar esta información y ha dejado sin palabras a Borrego.

Carmen ha recibido una llamada de Terelu, pero ya era tarde: ya había nombrado al posible traidor: Gustavo Guillermo. Se lo ha contado Kiko Hernández, quien ha dado la cara y ha explicado cuál era la información que tenía en su poder. “La persona que tiene grabadas más de 80.000 horas y que además esas grabaciones se ponen en comidas y se comparten es Gustavo”.

Borrego ha comentado: “Eso que cuenta Kiko no lo voy a dudar, pero sería el puñal más duro que se le puede dar a mi madre. Yo no lo dudo porque Kiko dice que ha escuchado las conversaciones. Me parece terrible porque es defraudar a mi madre y eso es lo peor que puede pasar”.

Carmen Borrego está muy afectada

Carmen prefiere mantenerse al margen, ha explicado que no ha hablado con Gustavo Guillermo porque no ha tenido tiempo. Se ha enterado de esto antes de entrar en Sálvame y promete que cuando tenga la oportunidad va a descolgar el teléfono. Antes ha recibido una llamada de Terelu informándole de los pasos que debía dar.

“No puedo seguir hablando de este tema porque me lo ha pedido mi familia. Solo voy a decir que entre los topos que han salido está este programa y quiero decir que no es así. Me niego a creer que alguien de aquí haya filtrado absolutamente nada”.

Borrego está preocupada sobre todo por María Teresa, pues adora al chófer. Es mucho más que un empleado para ella.

“Mi madre siempre ha dicho que Gustavo es el hijo que nunca ha tenido, no tenía de idea de nada y me he enterado hoy. Kiko ha tenido mucho contacto con él y dice que ha oído las grabaciones, yo no tengo motivos para no creer a mi compañero”.

Carmen Borrego ha hecho una petición

Carmen se ha arrepentido después de haber anunciado el nombre y le ha pedido a Hernández un favor. Quiere pruebas para saber si es verdad que Gustavo está traicionando a los suyos. El colaborador le ha prometido que él no tiene ninguna grabación en su poder y le ha explicado el motivo.

“Yo no tengo nada porque es algo ilegal, es lo más ilegal que puede haber y seguramente ahora se estén borrando. Lo que no entiendo es cómo no cogen a ese señor y le llaman por teléfono, le tienen que decir que lo deje de hacer”.

