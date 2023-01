Carmen Borrego recibe una llamada que no se atreve a responder

Carmen Borrego ha recibido una llamada en directo que ha preferido no responder delante de toda la audiencia de Telecinco. Y es que, tras las últimas informaciones que han salido a la luz en relación con su familia, la colaboradora no ha podido evitar derrumbarse.

Después de haber pasado las navidades más tristes de su vida a causa de la inexistente relación que mantiene con su hijo, Carmen Borrego y el resto del clan Campos acaban de recibir un nuevo e inesperado mazazo.

Hace unos días, Kiko Hernández dejó sin palabras a todos los seguidores de Sálvame al confesar que tenía en su poder una información que podría llegar a destruir, emocionalmente hablando, a toda la familia de Carmen Borrego.

| Gtres

El colaborador no tuvo ningún problema en afirmar que, dentro de esta mediática familia, hay una persona que tiene mil horas de grabaciones de todos sus integrantes.

Además, no le tembló la voz a la hora señalar directamente como "topo" a Gustavo Guillermo, chófer de María Teresa y su hombre de confianza.

Y, aunque en un principio, todos dieron credibilidad a su testimonio, tan solo un día después, Carmen Borrego y su hermana decidieron cerrar filas en torno a este hombre.

"No sé quién, fuera o cerca de nuestro entorno, pretende ejercer esta campaña contra Gustavo", aseguró Terelu, pidiendo ver las "pruebas" que demostraran que todo esto es cierto.

En cambio, Carmen Borrego se mostró muy afectada y aseguró que, de ser cierto, sería "el peor puñal" que podrían clavarle a su madre.

Ahora, y después de escuchar a Hernández contar algunos de los episodios que ha vivido en primera persona junto a Gustavo Guillermo, la tía de Alejandra Rubio ha decidido no seguir alimentando la polémica. Por eso, ha optado por no cogerle el móvil a una persona muy importante para ella.

Carmen Borrego decide no responder

Carmen Borrego solo quiere que esta pesadilla se acabe de una vez por todas, por eso ha decidido no responder en directo a su teléfono móvil.

Este martes 17 de enero, Kiko ha regresado a Sálvame para despejar todas las dudas que se han generado alrededor de su testimonio.

| GTRES

Después de contar que Gustavo Guillermo se habría lucrado compartiendo con la prensa algunas intimidades de este mediático clan, Carmen Borrego no ha podido aguantar la presión y ha decidido abandonar el plató.

"Mi único objetivo en este momento es únicamente una cosa. Y no voy a pasar porque nadie, indirectamente o no, le haga daño a mi madre", ha asegurado dentro de la sala VIP, visiblemente nerviosa y con lágrimas en los ojos.

Ha sido precisamente en este momento cuando el móvil de Carmen Borrego ha comenzado a sonar. Pero cuando el presentador del formato se dirigía a coger el teléfono para responder, la colaboradora le ha pedido que no lo hiciera.

"Ahora la llamaré yo", ha asegurado la tertuliana, dando a entender que se podría tratar de su hermana Terelu o hasta de su madre, María Teresa Campos.

Al ver el estado de nervios en el que se encontraba Carmen Borrego, Jorge Javier Vázquez se ha querido interesar por cómo se encuentra la matriarca del clan tras enterarse de esta supuesta traición.

"Está como estamos todos… Y lo sabéis", ha asegurado la colaboradora de Sálvame mientras se secaba las lágrimas de los ojos. "Vale ya. Por favor os lo pido", ha suplicado la televisiva, cansada del constante machaque que lleva soportando desde las pasadas navidades.

"Es que habéis empezado con mi hijo y, hasta que no me enterréis, no vais a parar", ha asegurado Carmen Borrego, antes de puntualizar que "habéis jodido la relación con mi hijo y ahora a mi familia".

A tal punto ha llegado la tensión que la televisiva ha brotado en pleno directo y no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir despavorida de aquel lugar.

| Telecinco

"Ya está bien, Jorge. Todo tiene un límite en la vida y el límite ha llegado hoy", ha sentenciado Carmen Borrego, tirando su smartphone al suelo.

Finalmente, y tras esta angustiosa conversación, el presentador de Sálvame ha aclarado quién era la persona que estaba intentando tan insistentemente comunicarse con Carmen Borrego.

"Carmen Borrego ha dejado el móvil y está llamando Terelu, pues se lo voy a coger", ha asegurado Jorge, mientas que Kiko Hernández le pedía que no lo hiciera.

