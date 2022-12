Carmen Borrego recibe un duro aviso justo después de perder a su hijo

Carmen Borrego ha recibido una oferta que le resulta muy difícil de rechazar. Pasará de ser una simple colaboradora a dirigir Sálvame. David Valldeperas mantuvo el misterio durante toda la tarde hasta que le confirmó a Borrego que iba a poder cumplir uno de sus sueños.

"Es que no lo sé, si pienso que es algo familiar me descompongo, no te voy a mentir. Si es algo laboral tampoco lo habré hecho tan mal como para tener un problema a final de año", decía la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego acaba de perder a su hijo, él no quiere saber nada de ella porque se siente traicionado. Justo después de este triste suceso ha recibido un duro aviso de su jefe: debe ser eficiente. Han confiado en ella para dirigir Sálvame y en tono de humor le han dicho que si fracasa "le cortarán la cabeza".

Telecinco

Pero finalmente Valldeperas calmaba sus miedos, dándole la mejor de las noticias para terminar el año. "Tú en algunas ocasiones has comentado que pasar al otro lado del show te ha provocado mucho sufrimiento”, arrancaba el director de Sálvame.

"Sí, total. Y que una de las ilusiones de mi vida sería estar detrás. Creo que no lo he hecho mal, aunque tu digas que soy del paleolítico o del jurásico", señalaba ella al respecto.

Mediaset

"Y creo que me merezco una oportunidad. Creo que he aprendido mucho detrás y me he quedado con muchas más cosas que dar", reconocía.

En ese momento, Valldeperas le confirmaba que iban a darle "esa oportunidad. La dirección de este programa quiere que vuelvas a dirigir y vas a dirigir en concreto el programa del 2 de enero", anunciaba por todo lo alto. Antes le ha mandado un aviso: es necesario que ponga mucho empeño.

"Vas a tomar las riendas del programa, vas a volver a tenerte que levantarte pronto, volver a currártelo, nada de maquillaje", le comunicaban.

"Deberás decidir de qué se habla desde las 4 de la tarde, qué colaboradores vienen y hacer una escaleta", advertían sobre el nuevo trabajo que deberá desempeñar a partir de ahora.

Carmen Borrego recibe una nueva oferta de trabajo

"Habrá reuniones que se grabarán previamente, ese programa lo tendrás que preparar a partir de mañana. Piensa que ese día, el 3 de enero habrá audiencias y te juegas mucho". Ha perdido a su hijo y hará lo imposible para demostrar que sigue estando a la altura.

Muy ilusionada con la noticia, Borrego tiene muy claro que conseguirá levantar las audiencias. "¿Y si la audiencia sale bien qué pasa?", preguntaba bastante segura de si misma.

"Pues te aplaudiremos y si sale mal te cortaremos la cabeza que es lo que se suele hacer con los directores", le decía Valldeperas a modo de amenaza.

Carmen Borrego, muy preocupada por lo sucedido con su nuera Paola Olmedo

Carmen Borrego se dispone a ponerse detrás de cámaras con una gran presión encima. Una gran noticia que llega en medio de una etapa bastante complicada para la hermana de Terelu Campos, ya que actualmente no se habla con su hijo.

La propia Borrego explicaba que estaba siendo realmente duro, ya que hace meses que no sabe nada ni de José María ni de su nuera Paola.

Aunque, pese a ello, se niega a decir nada al respecto. "Jamás lo hubiera hecho y no lo voy a hacer tampoco aquí", aseguraba.

Carmen Borrego teme no poder conocer a su nieto

"Es inevitable saber cómo estoy, pero no quiero hablar de ello, no estoy bien. Para mí está siendo todo muy duro".

De hecho, incluso se teme no llegar a conocer a su nieto. "Espero que el futuro nos una, seguro que sí, porque no quiero ni plantearme que mi nieto nazca y yo no esté allí a su lado", añadía preocupada.

"Tengo la conciencia muy tranquila, a mí nadie me puede juzgar como madre. La gente que me conoce jamás podrá decir que he hecho algo malo a alguno de mis hijos", sentenciaba tajante.

