Carmen Borrego recuperará a su hijo gracias a su nuevo sueldo

Carmen Borrego es una de las tertulianas más valiosas de Telecinco y sus responsables saben que tiene un potencial brillante. Le han ofrecido ser directora de Sálvame en 2023, un cargo que ostentará momentáneamente y en una única ocasión. Le han prometido que si lo hace bien podría quedarse de forma permanente y ese es su verdadero objetivo.

Carmen Borrego está muy agradecida a La Fábrica de la Tele, productora que le contrató como colaboradora hace unos años. Siempre había trabajado detrás de las cámaras y para ella fue un reto, pero nunca ha terminado de sentirse cómoda dando la cara. Reconoce que en el último mes ha cometido un error imperdonable: halar de la vida privada de su hijo.

Carmen, según informa la revista Lecturas, ha roto la relación con José María Almoguera y la situación se complica por momentos. Por eso la oferta que le han hecho en Sálvame es tan importante: su hijo podría volver a quererla si todo sale bien. Según publican varios medios, el puesto que ostentará Borrego tiene una retribución mensual de 10.000 euros.

Carmen sabe que la persona que más dinero gana en las tardes de Telecinco es David Valldeperas, director del espacio. Ella ocupará su lugar, pero tendrá que hacerlo bien y tendrá muchos ojos puestos encima de su trabajo: se juega demasiado. Es la única forma que tiene de dejar de hablar de temas personales, entre otros de su hijo José María Almoguera.

Borrego quiere recuperar a su familia, su nuera está a punto de dar a luz y hará lo imposible para conocer al niño. No consentirá que nadie se entrometa en esta misión, así que debe dar lo mejor de ella para que le dejen trabajar siempre de directora. Eso sí, ha prometido que cuando dirija el programa no hará diferencias y si tiene que informar de José María lo hará.

Carmen Borrego ha dado el golpe final

Carmen podría retomar la relación con José María si consigue quedarse en la dirección de Sálvame, pero no es fácil. Ya hay dos directores bastante potentes que tienen mucha experiencia, así que estar a su altura no será una tarea sencilla. Sin embargo, ella ha prometido que va a empezar a estudiar ya la actualidad para preparar un programa estupendo.

La nueva directora recuperará a su hijo gracias al nuevo sueldo que recibirá, pero no por nada relacionado con el dinero. Ya no tendrá que hablar de la familia, ella puede elegir los contenidos del programa.

Borrego cuenta con el apoyo de las Campos, quienes siempre han defendido que es una profesional de primera línea. No empezó a trabajar en televisión gracias a sus apellidos, todo lo contrario, no quería que supieran que era hija de María Teresa. Después un productor le contrató para dirigir a su madre y en ese momento todos se enteraron del secreto familiar.

Alejandra Rubio está muy orgullosa de su tía y hará todo lo posible para que retome pronto el contacto con José María. La joven insinuó que su primo se había casado demasiado pronto con Paola Olmedo, madre de su primer hijo. Cada vez son más los que aseguran que Paola tiene demasiado temperamento para formar parte del clan Campos.

Carmen Borrego hubiera deseado no recibir la noticia

Carmen ha sido acusada de generar revuelos para estar siempre de actualidad, pero lo cierto es que no está cómoda con su situación. La revista Lecturas, medio con el que tiene muy buena relación, la ha traicionado desvelando su nuevo problema familiar. Supuestamente tiene miedo porque piensa que no conocerá nunca al pequeño de la familia.

Borrego no se habla con su nuera y esto ha hecho que en la familia haya una nueva grieta que podría no tener solución. Sin embargo, ella tiene la conciencia tranquila y seguirá insistiendo porque piensa que no ha hecho nada malo.

