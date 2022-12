Carmen Borrego descubre que una nueva muerte acaba de hundir a su familia

Carmen Borrego está atravesando un momento muy complejo y acaba de recibir una noticia que le ha terminado de hundir. Su familia está completamente perdida porque Alejandra Rubio no está bien: su gato Salem ha muerto de forma repentina. Se ha encontrado su cuerpo sin vida al despertarse y Terelu Campos asegura que está más triste que nunca.

Carmen Borrego ha descubierto que la situación es más complicada de lo que parecía, de hecho Terelu ha tomado cartas en el asunto. Escribe un blog semanal en la revista Lecturas titulado Lo que nunca conté y ha usado este espacio para mandar un mensaje a su hija. La influencer todavía no ha roto su silencio públicamente, necesitará un tiempo hasta asimilar lo que ha sucedido.

| EuropaPress

Carmen ha tenido muchos problemas con su sobrina, pero eso no quiere decir que en algún momento se hayan dejado de querer. Todo lo contrario, Borrego es una pieza esencial en la vida de Alejandra, por eso le ha acompañado con ella en este duro golpe. Han pasado juntas la Nochebuena, una fecha muy especial marcada por la ausencia de José María Almoguera.

Carmen sabe que su hijo José también necesita tiempo, no le quiere agobiar y ha prometido que le dará todo el espacio que necesite. Pero quiere reconciliarse con él cuanto antes porque va a ser padre y la colaboradora quiere estar cerca de su nieto. De momento se está perdiendo el embarazo de su nuera Paola, quien supuestamente ha creado esta situación.

Borrego ha prometido que no va a volver a tratar el tema en Sálvame, pero sus compañeros cada vez tienen más información. Kiko Hernández asegura que Paola Olmedo tiene mucho que ver en todo lo que ha pasado, de hecho es ella la única que puede pararlo. Sin embargo, la esteticista está muy dolida y todavía no se siente preparada para hablar con su suegra.

Carmen Borrego ya ha recibido el mensaje

Carmen ha recibido el mensaje que Terelu ha mandado en la revista Lecturas: todos están afectados por la muerte de Salem. Campos siempre mantenía las distancias con el animal porque le daba mucho miedo, pero está muy triste por su hija. El problema no es que haya muerto el gato, que también, el problema es el estado de ánimo de Alejandra.

| Gtres

“He visto a mi hija sufrir como nunca antes le había visto, Alejandra es una mujer muy sensible, especialmente con los animales. Su gato Salem llegó a su vida hace casi cuatro años y el nombre me asustaba, cuando lo vi tan negro e imponente me moría. No he podido estar cerca de él nunca porque el terror me invadía, pero para ella Salem era su compañero”.

Borrego se ha puesto en contacto con su familia para calmar los ánimos, tiene un gran sentido del humor y su ayuda es fundamental. En estos momentos es la única que puede devolverle la alegría al clan, a pesar de que ella tampoco está bien. En televisión aparenta ser fuerte, pero cuando se apagan los focos se viene abajo porque echa de menos a su hijo.

Carmen Borrego está muy afectada

Carmen siempre ha dicho que su sobrina le estaba ayudando mucho, ha estado a la altura durante su crisis familiar. Pero ahora es ella la que necesita ayuda porque la muerte de Salem le ha hundido. El resto de las Campos, en consecuencia, también están hundidas porque Alejandra es la alegría del clan.

Borrego, según ha salido publicado, se ha portado muy bien y ha sido bastante comprensiva. Sabe lo que es perder a un ser querido, por eso no ha cuestionado nunca la gravedad de lo sucedido.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp