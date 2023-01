Carmen Borrego descubre cuánto cobra el chófer de su familia

Carmen Borrego siempre ha intentado proteger a Gustavo Guillermo, pero ningún secreto dura eternamente. Es el chófer de María Teresa Campos y ejerce como tal para el resto de la familia porque la presentadora apenas sale de casa. Según han contado en Sálvame, todas las mañanas da un pequeño paseo en el coche, pero no pisa la calle prácticamente para nada.

Carmen Borrego acaba de descubrir, gracias a Terelu Campos, cuánto cobra Gustavo por prestar sus servicios a la familia. Todo ha empezado por una información que han dado en Sálvame: le acusan de ser el topo del clan. Terelu asegura que no tiene necesidad de traicionar a nadie porque tiene un buen sueldo y siempre lo ha tenido.

| GTRES

Carmen llegó a dudar del conductor, en un primer momento creyó a Kiko Hernández y se preocupó mucho por el bienestar de su madre. El exconcursante de Gran Hermano aseguró que Gustavo tenía “más de 1.000 horas de conversaciones grabadas”. Supuestamente había traicionado a la familia y ahora estaría comercializando con este material.

Carmen se preocupó y reconoció que su madre no iba a levantar cabeza como esto fuera verdad, gesto que le sentó mal a Gustavo. No entendió que Borrego no diera la cara por él y le llamó “sinvergüenza”. La colaboradora se puso a llorar cuando recibió el insulto y dejó claro que se sentía “la tonta del pueblo”.

Borrego ha mantenido una conversación con él y este le ha pedido perdón porque quiere seguir trabajando para la familia. “Los tiempos cambian y ahora ninguno cobramos lo que cobrábamos antes”, ha explicado Terelu Campos. Pero ha dejado claro que su conductor tiene un salario privilegiado y bastante generoso, aunque no ha dado la cifra exacta.

Carmen Borrego ha tomado una decisión tajante

Carmen debe seguir trabajando de colaboradora y se ve obligada a hablar sobre temas que le resultan incómodos. Fue la primera en entrar en el juego, pero ha visto que las consecuencias pueden ser fatales y se ha retirado. Ha cambiado de opinión y ha decidido no volver a hablar de Gustavo en público para no crear más problemas familiares.

| Mediaset

Borrego ha hecho una pequeña excepción para dejar claro algo: hay una persona que nunca traicionaría a María Teresa. “Esa persona es la pareja de Gustavo y quiero dar la cara por ella”, ha declarado ante la atenta mirada de sus compañeros. Después ha prometido que va a mantenerse al margen porque el conductor es una persona anónima y no se merece lo que le está pasando.

Terelu sabe que Gustavo Guillermo ha tenido una vida complicada, por eso sabe que se siente muy agradecido con las Campos. Ha reconocido que siempre le han pagado muy bien, pues él presta sus servicios con una gran eficacia. Borrego ha descubierto el sueldo del chófer, a quien considera un hermano más porque siempre ha estado integrado en la familia.

Carmen Borrego se ha llevado grandes decepciones

Carmen desconfió porque hace un tiempo hubo otra persona que le decepcionó en el pasado. Estamos hablando de María, la mujer que ayudaba a María Teresa Campos en las tareas domésticas. De un momento a otro se marchó a su país y no volvió, a pesar de que era la gran cómplice de la presentadora.

Borrego está curtida en mil batallas y lo único que quiere es no tener problemas con los suyos. Los apoyos televisivos vienen y van, pero la familia es para siempre.

