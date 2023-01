Carmen Borrego confirma el secreto a voces sobre la reconciliación

Carmen Borrego lleva meses sufriendo cada vez que se sienta en el plató de Sálvame. Allí ha tenido que oír los ataques de su nuera, Paola Olmedo, hacia las Campos y también ha confesado el distanciamiento con su hijo. Pero el momento más duro ha sido el que ha vivido estos días y que la ha llevado a marcharse a su casa.

Carmen ha sido puesta en entredicho por cuestionar la información de Kiko Hernández sobre que Gustavo es el topo de su clan. Tantos ataques ha recibido que ha acabado 'estallando' y arremetiendo contra el programa. De ahí que ha decidido abandonarlo esa misma tarde.

Sin embargo, Carmen ha reflexionado y ha hablado con la directiva del formato. Por este motivo, ha vuelto y ha dado los detalles de la reconciliación que han tenido.

Carmen Borrego estalla como nunca

La hermana de Terelu es cierto que ha vivido momentos realmente tensos en Sálvame, como los enfrentamientos que ha tenido con Rafa Mora. Aunque el más duro ha sido el que ha vivido con Kiko tras confesar este que el chófer de la familia les está traicionando. Exactamente ha contado que la ha grabado a ella y a su clan en numerosas ocasiones.

Carmen, en un primer momento, se ha quedado estupefacta por la información y ha afirmado que de ser cierta sentiría que es una puñalada. Claro, porque quiere a Gustavo como a un hermano.

| Gtres

No obstante, Borrego ha cambiado de postura horas después y, al igual que Terelu, ha decidido desmentir a su compañero. Y esto ha provocado el enojo de él, que ha afirmado tener dichas grabaciones y que la ha presionado para que cambiara de opinión. Situación que la ha llevado a enfadarse, a decir que no podía más y que estaba harta de ser siempre el objetivo de los ataques.

Es más, visiblemente molesta y entre lágrimas, ha acusado al programa de haberle fastidiado la vida. En concreto, de haber sido el responsable de que ahora no tenga relación con su hijo. Y es que en Sálvame fue donde se emitieron los audios de su nuera arremetiendo contra las Campos.

Tras esto, ha abandonado las instalaciones de Telecinco y nadie ha ido detrás de ella para impedírselo. El motivo es que el presentador, Jorge Javier Vázquez, así lo ha pedido al molestarse por la acusación que Carmen les había realizado.

Carmen Borrego se reconcilia con el programa

La hija menor de María Teresa Campos al día siguiente de esta gran trifulca, que parecía el fin de las relaciones con el programa, ha vuelto al formato. Lo ha hecho para explicar su comportamiento, sus palabras y también para dejar de manifiesto lo que se imaginaba. Sí, que se ha reconciliado con el formato en el que trabaja.

Borrego ha aparecido en el plató mucho más tranquila, dispuesta a sincerarse y a disculparse por lo acontecido. Ha dicho: “Evidentemente no estoy orgullosa de lo sucedido. Mucha gente puede pensar que he vuelto a salir corriendo y que he metido la cabeza debajo del ala, pero esta vez no”.

“Voy a dar la cara, voy a ser valiente, creo que no soy responsable de nada, en todo caso podría ser víctima. Y estoy aquí para aclarar muchas cosas y para decir que tengo el apoyo de mi familia y que ellos tienen el mío. Mi familia es mi madre, mis hijos, mi hermana, mi sobrina y Gustavo”.

| Mediaset

Toda una declaración de intenciones con la que Carmen ha dejado muy claro que, a pesar de las informaciones, ella va a seguir al lado del supuesto topo. Y eso que ha manifestado que “este tema está siendo muy duro para mí y para mi familia. Además, quien nos conoce sabe que estamos en un momento delicado”, al parecer, por la débil salud de la matriarca.

Carmen Borrego regresa a Sálvame

Después, Carmen Borrego ha confesado también que su relación con el programa sigue vigente porque “Yo no me fui para no volver. Me fui porque tenía un ataque de ansiedad y no estaba en condiciones de continuar ni haciendo el numerito que se estaba haciendo. Creo que la audiencia no se lo merece, aunque parece que sí gusta”.

Asimismo, ha pedido comprensión: “Hoy, desde la tranquilidad, pido a los directores y a mis compañeros que me entiendan. Comprendo que en el programa en el que trabajamos se tiene que hablar y contar, pero no me siento cómoda participando de este asunto. No me siento cómoda sentándome y preguntándome de cosas que no tengo conocimiento”.

“Por eso, no quiero participar en algo que le puede hacer daño a una persona que ahora está débil”.

A pesar de su reticencia a ocupar su puesto de colaboradora para abordar el controvertido tema familia, al final Carmen Borrego se ha sentado 'firmando' la reconciliación. Lo ha hecho únicamente para aclarar datos sobre la vida que lleva Gustavo.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp