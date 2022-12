Carmen Borrego confirma que su madre acaba de perder 'al hombre de su vida'

Carmen Borrego ha hablado en Sálvame sobre el delicado momento familiar que está atravesando, pero lo ha hecho con sumo cuidado. No quiere ofender, aunque sí se sentía en la obligación de dejar claro que ella no es culpable de nada: no ha hecho nada. Lo que más le duele es que su madre ha perdido “al hombre de su vida”, es decir: a José María Almoguera.

Carmen Borrego está muy disgustada y no quiere hablar el tema, lo único que desea es que lo solucionen cuanto antes. La revista Lecturas publica una información relacionada con su hijo y Borrego ha prometido que ella no ha filtrado ningún dato. Terelu Campos ha confirmado la situación y le ha mandado un mensaje bastante claro a José María: “La abuela todavía está aquí, gracias a Dios”.

Carmen tiene la conciencia tranquila y el director de la revista Lecturas ha reconocido que ella nunca ha sido su fuente de información. Borrego recuerda que “no va a dejarse pisar” por nadie, pero tampoco quiere alimentar una polémica tan dolorosa. “No lo estoy pasando bien”, reconoce en Sálvame mientras pide a sus compañeros que entiendan su silencio.

Carmen ha confirmado que su hijo lleva más de un mes sin ver a María Teresa Campos, algo que ha alarmado a Kiko Hernández. El colaborador dice que es el “ojito derecho” de la presentadora, a lo que Terelu confirma: “El hombre de su vida”. La matriarca de las Campos está al margen de la historia, pero se ha convertido en la gran víctima colateral.

Borrego cuenta con el apoyo de su hermana, quien parece estar bastante dolida con su sobrino. Ha recordado que María Teresa no tiene nada que ver en lo que ha pasado y que siempre ha sido muy generosa con todos. Acaba de perder a una persona muy importante para ella: la revista Lecturas aseguran que llevan desde octubre sin tener relación.

Carmen Borrego ha roto su silencio

Carmen es consciente de que todos saben su secreto, lo que no esperaba es que Terelu diera más pistas. La presentadora de Sálvame ha desvelado, en un discurso misterioso y prudente, que María Teresa tampoco habla con José María. Kiko Hernández ha responsabilizado a Paola Olmedo, nuera de Borrego, cree que ella es la clave de todo este conflicto.

Borrego prefiere no dirigirse a su hijo públicamente para no tener más discusiones, pero sí ha roto su silencio. “No puedo con las injusticias, ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos”, recuerda visiblemente molesta.

Terelu ha hablado de la buena vida que ha tenido su sobrino al lado de María Teresa Campos, por eso no entiende nada. Para ella es el hombre más importante de su existencia y necesita retomar el contacto con él porque no tiene culpa de nada. Terelu ha hablado de “los caprichos” que María Teresa le ha dado a toda la familia, por eso es tan injusto lo que está pasando.

Carmen Borrego ha tenido un comportamiento brillante

Carmen entiende el trabajo de sus compañeros, por eso no les ha hecho ningún reproche. Simplemente les ha recordado que su situación es muy delicada y que no va a pronunciarse. Lo único que ha hecho ha sido matizar que ella no ha ganado dinero con la última exclusiva.

Borrego cuenta con el apoyo de su otra hija, quien parece ser que tampoco habla con José María. Todo hace pensar que el joven ha perdido a todas las Campos, a pesar de que él también usó el apellido. Recordemos que posó en la portada de una revista para vender su boda con Paola Olmedo, una esteticista desconocida.

