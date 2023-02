Carmen Alcayde, salpicada por un revuelo inesperado: ‘Es denunciable’

Carmen Alcayde ha vivido todo tipo de situaciones en un plató de televisión, pero quizás ninguna tan dura como la que ha experimentado ahora en Sálvame. Y es que se ha visto envuelta en una polémica que ha generado un enorme revuelo. Todo porque ha acusado a una compañera de acudir con su marido a un local de intercambio de parejas.

La información ha dado lugar a que la aludida, con la que mantiene una estrecha relación, se haya enfadado y mucho. Es más, ha dejado claro que lo que se estaba exponiendo era denunciable. De ahí que Carmen haya acabado el programa entre lágrimas.

Carmen Alcayde da una controvertida información

La que fuera presentadora de Aquí hay tomate ha visto que a Sálvame se ha llevado un testimonio muy particular. En concreto, el de un hombre enmascarado que ha afirmado que al polémico after donde ha sido pillado Froilán van más famosos. Exactamente ha reconocido que allí ha coincidido con colaboradores del programa, aunque no se ha atrevido a dar nombres.

Testigo que ha admitido que dicho local también funciona en ocasiones como espacio para el intercambio de parejas. Y ha sido en ese momento cuando Carmen ha recibido vía WhatsApp una información que no ha dudado en revelar de inmediato. Así, se ha subido al 'pulpillo' y ha dicho con rotundidad: “Que me perdone la colaboradora porque es amiga”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

“Pero ya sabe que aquí nos debemos a lo que estamos haciendo, por lo que lo tengo que decir. La persona, a la que yo adoro, que estaba con su pareja una noche pasándolo muy bien es Lydia Lozano”.

| España Diario

Carmen Alcayde acaba entre lágrimas

La colaboradora de Sálvame ha visto que sus palabras rápidamente han provocado reacciones y, por supuesto, la de la señalada. Lozano ha llamado a Carmen muy enfadada, llorando y destrozada por lo que se estaba contando. Tanto es así que según Alcayde ha contado: “Está fuera de sí”.

“Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo. Lo siento, Lydia, yo pensaba que estabas en el local porque había una fiesta y ya está, que no pasaba nada”.

Acto seguido, Alcayde ha reconocido que su compañera le ha colgado el teléfono. Aunque más tarde el programa se ha vuelto a poner en contacto con la canaria y esta ha entrado en directo para mostrar su enfado y dar explicaciones. Ha dicho: “No me gustan las injusticias y las mentiras, y yo siempre he dicho que he ido a locales”.

Carmen ha roto a llorar por las palabras de Lozano y porque el marido de esta, Charly, le ha mandado un mensaje duro: “Muchas gracias. Ya tienes un amigo menos”. Mensaje que la mujer de él ha justificado: “Ella sabe que a mi marido no le gusta que hablen de él en televisión”

“Le tiene muchísimo cariño a Alcayde, la adora, y comprendo que ahora él se sienta fatal. Dejarlo en paz, hablar de mí”.

| Mediaset

La canaria ha zanjado los rumores: “Fui a un cumpleaños y me fui a las 23:00 porque estaba con antibióticos por dolores. Que se quite la máscara y me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he estado. Es mentira”.

“No se puede mentir. Es denunciable lo que está diciendo, que se quite la máscara”.

Alcayde se ha ido de plató entre lágrimas después de que su compañera le espetara: “No has tenido los huevos de decir que era mentira. Yo por ti hubiera dado la cara”. Palabras tras las cuales únicamente ha podido articular un perdón: “Lo siento, solo he dicho eso”.