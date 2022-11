Carmen Alcayde destapa el secreto del entierro de Bernardo Pantoja: 'Chusma'

Carmen Alcayde es una mujer que, desde que saltó a la fama en televisión, se ha caracterizado por no callarse nunca cuando se pone delante de las cámaras.

Es una mujer de armas tomar y a veces sus opiniones en televisión dejan mucho que desear para algunos de sus compañeros. Así le ha sucedido a Belén Esteban hace unas horas en Sálvame.

Con todo, ha habido un conflicto en la sala de maquillaje de Telecinco en el que las grandes protagonistas han sido Carmen Alcayde y la 'princesa del pueblo'.

La mujer de Miguel Marcos se ha enfrentado cara a cara a la colaboradora valenciana por lo que dijo en directo sobre Anabel Pantoja el día que murió su padre, Bernardo.

Carmen Alcayde y su rifirrafe con un peso pesado de Sálvame

Mucho se ha hablado de lo que pasó en el hospital y en el tanatorio donde despidieron sus familiares y allegados al hermano de Isabel Pantoja.

El pasado viernes, Alcayde expuso que los Pantoja tienen que asumir que el padre de Anabel, en sus últimos años, ha estado en compañía de personas que "no eran su gente" de verdad.

| Gtres

Lo cierto es que estas palabras tan polémicas han hecho saltar a la buena de Belén. El caso es que esta señalaba a su compañera y le acusaba de decir unas cosas delante de las cámaras y otras cuando estaban ambas en la sala de maquillaje.

Alcayde apareció en el plató este martes afirmando que Belén le había echado una gran bronca en maquillaje por aquello que dijo la semana pasada. Y ha asegurado que "no le gustó el programa y yo lo he aceptado".

Belén, ni corta ni perezosa, le ha espetado lo siguiente al no estar de acuerdo con esa afirmación. "No, me has dicho que llevaba razón y que el viernes te pasaste", sentenciaba Belén, muy contrariada al ver mentir a su compañera.

| Mediaset

Mientras, Carmen negaba con la cabeza y aseguraba que "no quería alzar la voz" cuando se estaba maquillando "ni montar un pollo". Pero la 'princesa del pueblo' ha seguido en sus trece y le ha espetado lo siguiente. "No, el pollo lo montas aquí", le reprochaba.

Alcayde saca a la luz el secreto del entierro de Bernardo Pantoja

Carmen asumió que Anabel se ofendiese por sus palabras y por tanto le pidió perdón, pero no modificó su idea sobre el tema.

“Dije que, para mí, Bernardo durante los últimos años ha estado rodeado de otra gente que para ellos son chusma. Y a la hora del entierro y de dar la cara, tiene que aceptar que Bernardo ha estado con gente que no es su gente”.

| Europa Press

“Eres muy lista porque en maquillaje no lo has dicho”, incidía Belén y ofrecía la otra versión de este asunto sobre Anabel y su familia.

“Me has dicho que fue una vergüenza lo del viernes”, repetía. Mientras, Carmen ha acabado por enterrar el hacha de guerra y ha dicho que “si os ha dolido, lo siento de verdad”, zanjaba el tema.

Lo cierto es que la colaboradora valenciana ha quedado retratada y ya son muchas las veces que tiene que entonar el mea culpa por una situación similar.

No está siendo fácil el paso de Carmen por Sálvame, aunque ella intenta quitarle hierro al asunto en ocasiones. Pero esta vez no le ha quedado más remedio que agachar la cabeza y pedir perdón por hablar así de lo sucedido el día que moría el padre de Anabel.