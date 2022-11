Carlos Sobera habla de su salida de Telecinco y explica su jubilación

No es ninguna sorpresa que en los últimos años, Carlos Sobera se ha ganado un prestigioso lugar en la cadena rival de Antena 3, Telecinco. De hecho, actualmente, el vasco puede presumir de que conduce uno de los programas más exitosos de la cadena, Supervivientes, además de otros espacios de la pequeña pantalla.

Asimismo, a sus 62 años, el presentador es uno de los rostros más conocidos y bien valorados de la televisión. Sin embargo, a pesar de que su carrera televisiva sigue marchando viento en popa, lo cierto es que Carlos Sobera podría decir 'adiós' más pronto de lo que todos los telespectadores se imaginaban.

Y es que hasta ahora, la idea de jubilarse no entraba en los planes del vizcaíno. No obstante, de la noche a la mañana todo podría haber cambiado...

Carlos Sobera, a punto de dar el paso definitivo

Carlos Sobera lleva desde 1995 ejerciendo como presentador, de modo que puede decir alto y claro que cuenta con un largo recorrido en televisión. En todos estos años, el exprofesor no ha parado de colaborar ni un segundo en programas de distinta índole, desde famosos concursos hasta realities show.

Evidentemente, tanto su profesionalidad como su carisma delante de las cámaras han hecho posible que el vasco sea imprescindible en la cadena de Fuencarral. Sin embargo, pese a que cada vez va a mejor su carrera y los telespectadores ya se han acostumbrado a su presencia, lo cierto es que se ha rumoreado que la marcha de Sobera podría producirse en cualquier momento.

Unas habladurías que el mismo vizcaíno no ha dudado en aclarar de una vez por todas en la revista Lecturas. Tal y como el presentador de Pesadilla en El Paraíso ha confesado, de momento, no se estaría replanteando retirarse de forma definitiva de la pequeña pantalla. En términos generales, ni siquiera se había parado a pensar en su futuro, dado que está satisfecho de cómo le van las cosas actualmente en Telecinco.

"Yo siempre digo que mi trabajo es mi vida, ¿y quién se jubila de la vida? Nadie", aclaraba bromeando al respecto. Para él, su labor tanto en televisión como en el teatro son indispensables en su día a día a pesar de disponer de muy poco tiempo libre.

Eso sí, las contadas horas que Carlos Sobera tiene disponible, las aprovecha para pasar el máximo tiempo posible con sus seres queridos. "Me gusta parar periodos de diez o quince días... Desconecto, vuelvo con las pilas cargadas y sigo", revelaba.

Además, también ha asegurado que, a diferencia del resto de presentadores, no se plantea hacer largos parones en su carrera. "Me gusta combinar ocio y trabajo, no me gusta lo del año sabático porque creo que al mes y medio me tendrían que ingresar en un psiquiátrico", decía.

La dura confesión de Carlos Sobera

En la misma línea de sincerarse, por otro lado, recientemente, Carlos Sobera también ha desvelado a los cuatro vientos un duro episodio que vivió en su infancia. Ha sido en el programa First Dates donde el exprofesor, aprovechando que un participante había confesado abiertamente que había sufrido bullying, ha relatado que también lo vivió en sus carnes propias.

"En la vida hay muchas cosas asquerosas, pero una de ellas es el bullying. Yo también lo sufrí cuando era pequeño, era un niño gordito y orejudo, y se metían conmigo, pero yo era vasco y eso… fue un problema", explicaba. Eso sí, como él mismo aseguró entre risas, "ser vasco" le ayudó a enfrentarse al "problema".