Carles Francino se rompe tras admitir el calvario que vive con su mujer

Carles Francina se ha confesado como nunca sobre su mujer. Al parecer, esta pasa por un momento bastante complicado y el periodista ha querido dedicarle unas palabras muy emotivas.

Carles Francino es uno de los periodistas que gozan de más credibilidad en España. Primero estuvo al frente de las mañanas de la Cadena SER y ahora comanda las tardes de la misma radio con su programa La Ventana.

Su ejemplar trayectoria quedó demostrada a finales del año 2022, cuando recibió el Premio Ondas precisamente a su trayectoria profesional. Su vida ha estado dedicada a la información y la actualidad, y así se le ha reconocido.

Carles Francino, muy celoso de su intimidad

Carles Francino siempre ha sido más de contar noticias que no de ser el protagonista de ellas. De hecho, se podría decir que es más mediático su hijo, que también se llama Carles Francino y que es uno de los actores más reconocidos de nuestro país.

A pesar de querer mantenerse siempre en un segundo plano, a veces no puede evitar convertirse en noticia. Lo hizo cuando se contagió de covid y también cuando recogió el Premio Ondas a la mejor trayectoria a finales de 2022.

Precisamente en esa gala, el periodista se abrió en canal para contar el calvario que está viviendo con su mujer, Gema Muñoz. Cuando tuvo que salir al escenario, Francino no pudo evitar mostrar sus sentimientos y romperse al contar toda la verdad.

Francino, roto, habla de lo que pasa con su mujer

En su conmovedor discurso, Carles Francino admitió que "desde esta mañana estoy muy emocionado". Además, contó algo que casi nadie conocía y que ha hecho de su año 2022 uno de los peores de su vida.

"Este premio lo quiero dedicar a alguien muy especial", decía haciendo referencia a su esposa Gema. "En el último año y pico lo ha pasado muy mal, sigue jodida por el covid persistente y ha sufrido pérdidas irreparables en este tiempo".

Por este mal trago parece que aún no lo han superado. Gema "tiene obstáculos todavía muy importantes por superar y a pesar de todo eso hace mejor mi vida cada día", reconocía visiblemente emocionado.

Sus palabras emocionaron también a todos los presentes, convirtiendo su discurso en uno de los momentos más conmovedores de la gala de los Premios Ondas 2022.

Con su discurso dejó claro el amor que siente por su mujer y lo que le duele que este no haya sido un buen año para ella. Pese a que no llegaba a decir exactamente lo que ocurre, dejaba claro que la situación ahora mismo no es buena.

Y lo hacía con unas palabras y en un momento determinado que seguro que habrán conseguido emocionar a Gema, su mujer.

