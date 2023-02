Canales Rivera recibe un toque de atención tras hablar mal de ‘Sálvame’

Canales Rivera sabe que en su cadena le han dado varias oportunidades después de dar la espantada en más de una ocasión. A veces, es poco agradecido a la confianza de sus jefes y habla mal de aquellos que le han dado tanto trabajo.

Canales Rivera ya ha asumido que cada vez que tienen una información comprometida sobre él o su familia, la han sacado a la palestra. Y hace poco ha tenido que escuchar ciertos audios en los que deja en mal lugar, por ejemplo, a su primo Francisco.

El caso es que esta semana, Canales Rivera, ha tenido que escuchar su propio testimonio siendo traicionado por alguien cercano. Alguien que le ha grabado cargando gravemente contra uno de sus familiares y, lo que es peor, contra el programa que le da de comer.

Canales Rivera se va de la lengua

Canales Rivera entiende que los audios a los que ha tenido acceso Sálvame le han puesto en un compromiso. Este miércoles, veía cómo emitían unos audios que pueden acabar con su trabajo en la citada productora.

Mientras hablaba de la primera etapa en el programa de Telecinco, hace más de una década, este lo definía como “una secta”. Y le señalaba, de forma directa, de haber sacado “toda la mierda” para evitar que se fuera de allí.

El caso es que a Jorge Javier Vázquez le ha sentado muy mal escuchar a Canales Rivera hablando así de la empresa que le ha dado tantas oportunidades. Y no podía evitar referirse a él una vez determinado el vídeo en el que se ha escuchado lo más grande del torero.

“Soy el primero y único que se ha ido de ahí. De ahí no se va nadie. Cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo”, afirmaba en dichos audios.

Canales Rivera asiste a las duras reacciones de los pesos pesados

“Cuando tú te quieres ir te dicen «¡Eh!», a mí me lo dijeron y les dije «me voy para mi casa». Me sacaron toda la mierda, pero me fui a mi casa. ¿Sabes qué me pasó? Escuchaba la sintonía de Sálvame y me ponía a vomitar”, rezan esas grabaciones.

Jorge Javier Vázquez reflexionaba sobre ello y aseguraba que el modo en el que se le puede escuchar a Canales Rivera hablar de Sálvame es “muy grave”. E incluso asegura que usa “términos delictivos” atacando el programa, pero lo hace “para enmascarar su propia cobardía”.

Además, Kiko Hernández tampoco se ha quedado callado y se ha referido así a un hombre que está siendo protagonista de la actualidad de los últimos días.

Canales Rivera, en la picota por varios frentes

“Es hacer una acusación a un equipo tan heavy que a lo mejor esas personas se lo creen. No sé a quién se lo está contando”, sostenía Kiko sobre Canales Rivera.

Por si fuera poco, Sálvame ha conectado con Barbate para darle voz al testimonio de Rafa, antiguo cuidador de su tío Riverita. Este afeó el comportamiento de Canales Rivera cuando su tío estaba enfermo y expone que no cuidó tanto de él como hacía ver a todos.

Además, este vecino de Barbate le señala como una persona que presionó a su tío para que cambiara el testamento. Y lo cierto es que finalmente Canales Rivera fue el heredero universal tras la muerte de Riverita.

A su vez, también acusa a Canales Rivera de robar 300 euros de una tarjeta de crédito de su tío, algo que ha escandalizado, sin duda alguna, al plató de Sálvame.