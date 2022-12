Canales Rivera y los mensajes que muestran si fue infiel a su novia

Canales Rivera se ha visto 'salpicado' en las últimas horas por el más que tonteo entre Alba Carrillo, con la que él tuvo un affaire, y Jorge Pérez. El torero la ha acusado a ella de 'vender' lo sucedido y la modelo no se ha quedado callada. Lo ha tachado de desleal, porque dice que le ha sido desleal a su chica con ella.

Una grave declaración que Canales Rivera ha negado afirmando que tiene mensajes que respaldan su verdad.

Canales Rivera hace enfadar a Alba Carrillo

El sobrino de Paquirri tuvo hace un año, aproximadamente, un breve romance con la modelo. Romance que descubrimos por la portada de una revista del corazón que había conseguido pillarles besándose.

Ahora dicho affaire ha vuelto a cobrar protagonismo en los medios. Ha sucedido después de que Canales arremetiera contra Alba por su historia con Pérez. Y es que en Sálvame ha dicho: “Como está soltera puede hacer lo que le dé la gana, pero tampoco la eximo de responsabilidad”.

“Ella dice que Jorge es su amigo, pero a un amigo no se le besa ni se le abraza”. A lo que ha añadido sobre la 'relación' que ellos mantuvieron: “No sé quién dio la noticia, pero yo tengo claro que no conté nada. Tras aquella noche no volvió a pasar nada más entre nosotros porque estaba tremendamente enamorado hasta los mismísimos huesos de mi mujer”.

La acusación de Canales Rivera hacia la modelo, la ha hecho estallar en Ya es mediodía. Tan contundente como es ella, ha espetado: “Me alegro de que, por fin, trabajes, después de tantos días. Sí, volvió a pasar, sí nos volvimos a liar”.

“Si estabas tan enamorado, ¿qué haces volviéndote a acostar conmigo? Cuidadito. Te desmonto lo que tienes con la de Toledo en cuanto haga así, porque digo lo que nos contaste a mí y a una amiga de la mujer que tanto amas. De mí no hables”.

Luego, ha afirmado: “Jamás en mi vida he vendido a nadie porque cuando he querido hacer una exclusiva, la he hecho. Y, desde luego, si tuviera que decir que he estado con alguien no sería contigo, porque eres una puñetera mancha en mi jersey. El que me vendiste fuiste tú y tus amigos que estáis pelados”.

“Marta (López), ¿te dejó tan insatisfecha como a mí? Tienes mucha fama para lo que luego eres”.

Canales Rivera niega la deslealtad y dice tener pruebas

Canales Rivera ha decidido responder a todo lo dicho por Alba. Lo ha hecho en Sálvame, donde ha negado haber engañado a su chica: “En ningún momento le he sido infiel a mi pareja con ella. Yo la segunda vez que estoy con ella, cenando en casa de unos amigos, todavía no he ido a pedir el perdón de mi chica”.

“Es más, yo tengo unos mensajes en los que ella me habla en una fecha en la que yo aún no había aparecido por Toledo. Entonces, esa parte la tiene totalmente desmontada”.

Después, ha manifestado: “Alba puede decir lo que quiera. Yo he estado una segunda vez con ella, pero estaba soltero y no tenía ningún compromiso con nadie. Lo demás, me trae sin cuidado conociendo al personaje”.

Con estas palabras, Canales Rivera no parece que haya 'apagado el fuego'. Lo ha avivado, así que queda esperar la respuesta de la modelo, que seguro llegará.