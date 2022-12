Canales Rivera desvela cuánto dinero ha perdido por culpa de Alba Carrillo

Canales Rivera ha sido el daño colateral de todo el entramado de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Con la modelo en el ojo de la polémica, la historia que tuvo con el diestro ha vuelto a ver la luz y parece que a Rivera no le agrada demasiado. Como ya se publicó hace unos meses, la modelo y el torero tuvieron varios encuentros y esto ha vuelto a suscitar mucho interés.

El polígrafo de Alba Carrillo volvió a colocar a Canales en el centro del huracán mediático. Para Rivera no es plato de buen gusto tener que revivir esos momentos tan duros que atravesó con su pareja. Sin embargo, Canales ha sido muy contundente con la modelo y ha hablado de todo lo que ha rechazado con el fin de evitar polémicas.

Canales Rivera responde de forma tajante a Alba Carrillo

Con todo el aluvión mediático que se ha generado tras destaparse la infidelidad de Jorge Pérez, la polémica continúa creciendo cada vez más. Por otro lado, Alba Carrillo, lejos de apagar dicha polémica, sigue avivándola. Sus declaraciones en Sábado Deluxe no dejaron indiferente a nadie.

Pero Alba no le dedicó pullitas solo a Jorge, Canales Rivera también fue víctima de los dardos envenenados de la colaboradora de televisión. Alba habló de los encuentros que tuvo con el diestro sin ningún pudor:

"Es verdad que él estaba que si sí que si no, pero él quería volver con su mujer y no estaba siendo sincero con ella porque estaba conmigo. De hecho se ha visto que hemos quedado y que él quedó también con otra, o sea que a mí también me engañó", relataba.

Pero lo que más sorprendió a todos fue cuando Alba reveló el supuesto motivo por el que Canales volvió con su mujer: "Para mí lo peor es cómo me habló de ella, eso es lo más grave. Me dijo que quería volver con ella porque tiene dinero", revelaba.

Ante estas fuertes declaraciones, Canales no ha dudado en responderle a Alba. El diestro tiene claro que no piensa dejar que se ataque a su mujer, y mucho menos que se la acuse a él de algo así:

"No voy a permitir que se nombre a mi pareja y se digan las cosas mal. Lo estamos llevando bien porque éramos conscientes de que esto podía pasar y de la aventura que pude tener en dos ocasiones. Yo me pongo mi chaleco antibalas y que digan lo que sea, pero todo lo que se refiere a gente de mi alrededor no lo paso", sentenciaba.

Canales habla sobre el dinero que ha rechazado

Pero Rivera fue más allá y aseguró que él no estaba sacando ningún beneficio de esta situación, más bien todo lo contrario. Canales Rivera aseguró que había rechazado ofertas muy suculentas de televisión con el fin de no avivar más la polémica:

"El viernes no vine a trabajar cuando se cobra muy bien porque estaba con mi familia, dije que no al Deluxe. Y este fin de semana he dicho que no al Mediafest porque tengo un viaje programado con mi pareja", confirmaba.

"Todo esto lo hago yo que tan egoísta soy. No sé por qué ella ha llegado a esa conclusión, será porque conoce a gente en Toledo y sabe que la familia de mi mujer es muy respetada allí", zanjaba el tema.

Además, Canales aprovechó para mandar un mensaje claro a Carrillo: "Se le llena la boca dando consejos y voy yo a darle uno. Hay que tener cuidado con las cosas que se hacen y cómo se hacen. Siempre hay alguien más rápido, más malo, más cruel y más listo que uno y te la pueden jugar", sentenciaba.

