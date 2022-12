Canales Rivera deja su trabajo después de recibir un insulto muy doloroso

Canales Rivera hace semanas que ha vuelto a ejercer como colaborador de Sálvame y está encantado con su trabajo. Bueno, podemos decir que estaba. Sí, porque en las últimas horas han dicho unas cosas de él bastante ofensivas que han provocado su enfado y que se marchara del directo.

El gaditano ha dejado de manifiesto que no se esperaba que se le tratara de esta manera y ha abandonado la conexión que estaba haciendo. Y es que tiene claro que hay ciertos límites que no está dispuesto a que se sobrepasen.

Canales Rivera, perplejo por el vídeo sobre él

El hijo de Teresa Rivera se encuentra en estos momentos en entredicho por las últimas declaraciones de Alba Carrillo. Esta, después de que Canales arremetiera contra ella por su más que tonteo con Jorge Pérez, lo ha acusado. En concreto, lo ha acusado de serle infiel a su pareja con ella.

El torero lo ha negado en todo momento. Y, aunque ha reconocido que estuvo dos veces con la modelo, ha expuesto que no solapó las dos relaciones.

Ante esta situación, Sálvame ha querido contactar con él, que se encontraba en Cádiz. Así, se ha hecho una conexión en directo, donde ha vuelto a manifestar que cuando tuvo su affaire con Carrillo “yo no había hablado con mi pareja ni la había llamado”.

De igual modo, ha afirmado que no quería darle más cancha al tema ni a su 'rollo'. Claro, porque sabe que “dos no se pelean si uno no quiere”.

En este punto, se le ha dado entrada a un vídeo donde se ha cuestionado que esté diciendo la verdad sobre la supuesta deslealtad. Además, se ha vuelto a poner sobre la mesa que le fue infiel a su primera mujer en varias ocasiones, con famosas como Marta López y Nuria Bermúdez. Pero es que, acto seguido, se han dicho de él cosas como “el intento de torero, porque su carrera fue un auténtico fracaso”.

Si todo esto ya ponía a Rivera 'de vuelta y media', también se han dicho con frases como “solo él se cree sus mentiras”, “cobarde en sus argumentos” y “torero frustrado”.

Canales Rivera reacciona al ataque

El primo de Kiko Rivera ha puesto cara de circunstancia tras la emisión del vídeo que a todo el mundo ha dejado boquiabierto. Por este motivo, antes de que él haya tomado la palabra, Adela González y María Patiño le han pedido perdón. Han manifestado: “Queremos pedirte disculpas en nombre del programa porque se han dicho una serie de comentarios desafortunados”.

“En ningún momento, hemos querido poner en solfa tu profesionalidad”.

Acto seguido, Canales ha expuesto: “Han sido comentarios muy desafortunados y el pedir perdón está bien, pero todo ya está dicho. Además es que no se ha dicho una vez, la ha repetido tres. Y es que también habéis nombrado a la madre de mis hijos y creo que ha sido todo muy irrespetuoso hacia mí”.

“Llevo toda la tarde aquí esperando, que estoy con mis hijos para irme por ahí, y he entrado para respetaros y para colaborar con vosotros. El vídeo, tengo que decir con todo el cariño y el respeto que se merece el equipo, ha sido desafortunado en varias partes. Muchas gracias”.

A lo que ha añadido: “Y yo aquí el pie del cañón perdiendo el tiempo”. Palabras tras las cuales se ha quitado los auriculares y ha abandonado la conexión dejando boquiabiertos a presentadores y colaboradores.

