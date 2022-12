Canales Rivera confirma la ruptura que tanto temía: 'No es fácil'

Canales Rivera parece que no deja de meterse en 'jardines'. Hace unos días ha vuelto a ver cuestionada su fidelidad a su actual pareja . Y ahora, por si fuera poco, ha metido la pata al confirmar que su primo Cayetano Rivera ha roto con Eva González.

Lo ha afirmado sin querer y quizás desconociendo que la pareja no ha dicho nada al respecto. De ahí que seguro que hablar de más le granjea problemas en la familia.

Canales Rivera admite la separación

Canales Rivera está en plena polémica sobre si ha vuelto a ser desleal a su chica y ahora ha sumado una nueva controversia. Sí, porque ha hablado de lo que no le correspondía. Lo ha hecho durante una entrevista improvisada que la prensa le ha hecho a la salida de Telecinco, como recoge Semana.

El reportero únicamente le ha preguntado cómo se encontraba Cayetano y él, con su respuesta, ha metido la pata hasta el fondo. Ha reconocido que el torero ha roto con Eva: “Una separación no es fácil nunca y en ningún momento. Y menos cuando hay hijos de por medio”.

“Yo tengo la posibilidad de hablar con él alguna vez y está con sus cosas. No es fácil una separación, lleva un tiempo, tiene su proceso”. A esto ha añadido: “Más no te puedo decir por qué ni sé, ni pregunto, ni quiero saber”.

Asimismo, ha expuesto: “A mí lo único que me interesa es el estado anímico tanto de él como de ella. Yo no sé nada ni de la nulidad eclesiástica ni de nada de eso”.

En este punto, Canales no ha dudado en dejar de manifiesto que tanto a su primo como a su mujer les desea lo mejor. Ha confesado: “Yo lo que deseo es que los dos estén lo mejor posible y que las Navidades sean maravillosas”.

También se le ha preguntado por la relación que él tiene con la sevillana. Y ha sido muy claro: “Tengo la que corresponde como la mujer de mi primo que es. Es una mujer trabajadora, es una tía encantadora y conmigo siempre ha sido cariñosísima”.

“Y me da mucha pena que tengan que pasar estas cosas, pero bueno, así es la vida”.

Sobre su familia se le ha puesto otra cuestión sobre la mesa a Canales Rivera. En concreto, se le ha preguntado sobre el distanciamiento de Francisco con Cayetano y Kiko. Exactamente ha afirmado sobre una posible reconciliación entre ellos que “ojalá se produjera, estaría muy bien”.

Canales Rivera cuenta cómo se encuentra

El colaborador de Sálvame también ha sido preguntado sobre cómo está con su pareja tras las acusaciones de Alba Carrillo de serle desleal con ella. Y al respecto ha sido muy tajante: “Yo estoy bien y no tengo nada más que decir al respecto. Lo importante es que esto no ha hecho mella para nada en mi relación con Isabel”.

“Hemos hablado de ello, como hablamos de todo, pero, por supuesto, me cree. De todo lo que me ha podido pasar mi pareja es consciente y consecuente”.

Igualmente ha indicado que Carrillo sacó a la luz esta supuesta deslealtad después de que él la criticara por su historia con Jorge Pérez. Por lo que ha dicho: “Yo lo único que hago es hacer mi trabajo de colaborador en Sálvame y a mí todo ese asunto no me importa nada. Intento trabajar lo mejor posible comentando y si en algún momento se ha sentido ofendida pues no era mi intención”.

