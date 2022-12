Así es Borja, el hijo de Pipi Estrada que debe separarse de su familia

Pipi Estrada, además de colaborar en Sálvame y en algún programa de deportes, ha sido concursante de la primera edición de Pesadilla en el Paraíso. Y durante su participación ha tenido como defensor en plató a uno de sus hijos mayores, concretamente a Borja. Joven que ahora que debe separarse de su familia por un motivo: va a seguir la estela de su padre.

Sí, ha decidido también probar suerte en dicho reality. Tanto es así que ya ha sido confirmado como integrante de la nueva temporada.

Pipi Estrada sabe mejor que nadie que su hijo no lo va a pasar bien. Tiene un niño pequeño y debe separarse de su familia al menos tres meses, que es lo que dura el programa.

Pipi Estrada, orgulloso y feliz

El exnovio de Terelu Campos ha tenido muchas relaciones sentimentales a lo largo de su vida. No obstante, quizás dos han sido las más serias porque en ambas tuvo descendencia. Una fue con Miriam Sánchez, con la que tuvo a su hija pequeña, y otra fue con su primera mujer, Teresa Viera, con la que fue padre de dos varones.

Pipi nunca ha querido que sus hijos se hagan famosos, ha preferido que mantuvieran su intimidad y no sufrieran consecuencias por su culpa. Sin embargo, el segundo de sus vástagos, Borja, hace unos meses saltó a la luz pública. Lo hizo cuando decidió convertirse en su defensor en Pesadilla en el Paraíso.

El periodista es consciente de que el joven consiguió pronto cautivar al público gracias a su saber estar, su educación y su simpatía. Y por ello el citado reality le ha propuesto convertirse en concursante de la segunda edición y él ha aceptado encantado.

Como no podía ser de otra manera, al colaborador de Sálvame se le ha preguntado en la última gala del programa por el paso que ha decidido dar el chico. Al respecto, ha manifestado: “Lo que espero es que por lo menos aguante una semana más que yo”.

“Lo que sí confío es en que tiene una esencia noble, muy respetuosa, es un tío muy rápido y es muy inteligente. Yo lo que quiero es que viva día a día”.

Todo lo que sabemos del hijo de Pipi Estrada

El ex de Miriam Sánchez nos ha hecho conocer a Borja, del que también nos ha dado algún dato. Así, en la citada última gala de Pesadilla en el Paraíso ha indicado que “en estos momentos es padre. Pero está soltero, no tiene ningún compromiso que le ate en ningún sentido”.

¿Qué sabemos más del participante ya confirmado del citado formato granjero? Pues que estudió en Madrid Publicidad, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas. Eso sí, él se presenta como “profesional de medios de comunicación en línea”.

De la misma manera, conocemos que ha trabajado en distintas cadenas como ayudante de realización y que es un apasionado del arte. Pero no es todo, pues actualmente, entre otras cosas, se gana la vida realizando ilustraciones que vende de forma online.

Estos son los datos que tenemos de Borja, al que iremos descubriendo más gracias a este reality. Un espacio donde tendrá que convivir con personas de fuerte carácter como Kiko Jiménez y Maite Galdeano, entre otros.

Lo que peor va a llevar el joven Estrada es estar lejos de su familia, tiene que separarse de ellos y marcharse a Cádiz. Allí se graba el concurso y nadie sabe cuánto tiempo estará dentro de la granja.

Pipi es consciente de que el fichaje de su vástago ha sido muy bien acogido. Buena muestra es que las redes se han llenado de mensajes a favor de él: “Por fin alguien que me gusta” y “Este chico me encantó cuando defendió a su padre. Me pareció un chico con mucha educación, que tan escasa está hoy, donde casi todos son unos ordinarios y muestran faltas de respeto, así que bravo por él”.

En esta misma línea están mensajes como “Su fichaje es un acierto total”, “Le deseo mucha suerte. Es un chico maravilloso” y “Es un encanto”.

