Bibiana Fernández dice basta después de la infidelidad más impactante

Bibiana Fernández se ha convertido en una de las colaboradoras más habituales del club social de El programa de AR. Y ha conseguido ocupar este puesto por su naturalidad y por no tener pelos en la lengua.

Y de esa manera, sin cortapisas y directa, se ha posicionado contundentemente en el escándalo de la temporada. Nos estamos refiriendo al más que tonteo entre Alba Carillo con un compañero de Ya es mediodía, Jorge Pérez. La infidelidad más impactante de Telecinco sigue dando de qué hablar y Bibiana ha dicho basta.

La actriz no ha dudado en dejar claro que se han sobrepasado todos los límites en este asunto. Le ha echado la culpa a dos de los rostros de Telecinco.

Bibiana Fernández conoce lo último sobre el tema

La exchica Almodóvar ha descubierto la última información que ha salido a la luz sobre el citado tonteo entre famosos de Telecinco. Ha podido saber que Jorge ha estado en Madrid con su abogado para interponer demandas a quienes han vulnerado su derecho a la intimidad. Y entre las demandadas parece que van a estar tanto Alba como Marta López.

De igual modo, en la sección social de El programa de AR, Bibiana Fernández y sus compañeros han abordado la 'advertencia' de López a Pérez. Nos estamos refiriendo a que ha indicado que puede sacar a la luz mensajes que lo van a dejar en peor lugar todavía. Sobre esto, Isabel Rábago ha manifestado: “Él no tiene nada que temer a esos mensajes y eso es algo que se puede ver”.

“A mí me consta que no hay nada de lo que se está dando a entender. A no ser que haya mensajes borrados (…). Yo no me imagino a Marta lanzando este órdago si no tiene algo, pero Jorge ha revisado todo su historial”.

Sobre esta cuestión, Bibiana Fernández ha dicho: “De ver esos mensajes la luz, eso se sumaría a la demanda. Pero si se trata de un as en la manga, ¿puede ser que en ellos diga que se ha acostado con otra mujer? Claro, porque ¿qué va a ser? No va a tener la bomba de neutrones ni creo que él sea atracador de bancos”.

Bibiana Fernández ha dicho basta

La actriz de Tacones lejanos ha visto que su compañera Beatriz Cortázar ha dejado de manifiesto que no entiende las medidas legales que el colaborador va a tomar. De ahí que ha expuesto: “No comprendo ahora un procedimiento legal, ¿para ganar qué? El problema no es ese, el problema lo tiene en su familia”.

“Su primer error fue esa noche y el segundo fue llorar en televisión y permitir que se emitieran unas imágenes. A lo mejor lo que tenía que haber hecho es tapar el asunto”.

En este punto, Bibiana Fernández ha tomado la palabra para mostrarse más contundente que nunca sobre este escándalo. Ha afirmado: “Desde el primer momento dije que del problema que tiene Jorge el único responsable es él, porque es el que está casado. Pero a partir de ahí quienes se han pasado siete pueblos son ellas dos, Alba y Marta, contando y llegando a sitios indeterminados”.

Fernández ha visto que Patricia Pardo ha intentado en este momento explicar la postura del agente de la Guardia Civil.

Ha manifestado: “A lo mejor tenían un pacto y en el momento que él acepta que se emitan esas imágenes se muestra un fragmento de lo que pasó esa noche. Pero todo lo que vino después no formaba parte de ese acuerdo, por eso está dolido y quiere hacer justicia a su manera”.

