Bertín Osborne se quita la ropa y enseña algo que causa impacto

Bertín Osborne está viviendo un gran momento a nivel personal, el próximo mes de enero harán 2 años desde que decidió separarse de Fabiola Martínez. El presentador ha estado inmerso en un sinfín de proyectos profesionales que lo han mantenido muy ocupado. Pero, sobre todo, lo que más ha sorprendido es el gran cambio físico que ha experimentado en los últimos meses.

Según ha revelado el cantante, durante el último año ha podido conocerse mejor y ahora se encuentra más libre que nunca. Su impresionante cambio físico ha dejado boquiabiertos a muchos, ya que Bertín ha perdido más de 10 kilos.

Bertín Osborne sorprende a todos con su nuevo físico

Tras el anuncio de su separación con Fabiola Martínez, el cantante pasó a acaparar todo tipo de titulares. Sin embargo, ambos afirmaron que el divorcio había sido de mutuo acuerdo y que mantienen una fantástica relación.

Fue una separación amistosa y, tras ello, hemos podido ver como tanto Fabiola como Bertín han llevado la separación de la mejor de las maneras. Ambos han compartido a través de sus redes sociales los nuevos proyectos en los que estaban y como intentaban llevar una vida de lo más normal.

Hace unas semanas era Fabiola quien confesaba que se encontraba en una etapa muy buena, donde estaba dispuesta a conocer a nuevas personajes. Y ahora ha sido Bertín quien ha querido hablar.

Bertín Osborne se ha confesado como nunca antes para la revista ¡Hola!, y no ha dudado en afirmar que se encuentra en un momento "muy liberador": "Estoy en un momento de vida muy relajado, el más tranquilo, probablemente, desde que recuerdo. Quizás estar solo me ha dado otra perspectiva. Vivir solo me ha hecho, pues, a lo mejor, estar más a gusto conmigo mismo", confesaba para el medio anteriormente citado.

Lo que más ha sorprendido es el gran cambio físico que ha experimentado el presentador. Bertín Osborne ha hecho partícipes a sus seguidores de Instagram de sus entrenamientos diarios. El presentador se ha puesto en forma y luce increíble a sus 67 años: “Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kilos y me mantengo. Al principio es un tema de fuerza de voluntad y ahora ya es un tema de hábito", confesaba.

En cuanto al tema del amor, Bertín Osborne lo tiene claro: "No tengo ningún interés ni necesidad de enamorarme".

Fabiola se pronuncia sobre el cambio de Bertín

Fabiola y Bertín son el claro ejemplo de que una separación no tiene por qué acabar mal. Ambos mantienen el contacto todas las semanas y se llevan a las mil maravillas. Recientemente, en unas declaraciones de la venezolana, confesaba lo sorprendida que estaba ante el cambio físico de su exmarido.

"Imagino que él habrá dicho ‘estoy en el mercado, me tengo que poner las pilas'. Él siempre se ha cuidado mucho, es verdad que la edad nos pasa factura a todos. Yo también me estoy cuidando porque es que el cuerpo no es el mismo", confesaba.

Y lo curioso es que, en cuanto al tema del amor, la modelo tiene una postura muy parecida a la de Bertín. La modelo no tiene ningún interés en buscar una nueva ilusión: "Estoy bien, mi vida está llena con mis hijos, con mi amor a mí misma. Parece que no puedes estar bien sola, tienes que estar con alguien al lado", confesaba hace unas semanas.