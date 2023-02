Bertín Osborne descubre una mentira de Kiko Rivera que todos creyeron

Kiko Rivera ha sido noticia, en los últimos días, después de que le pillasen comiéndose una hamburguesa y fumando en Madrid. La 'pillada' se produjo tras ser entrevistado en el programa La Resistencia. Y hace unos días, ha vuelto a ser carne de cañón después de unas declaraciones que ha realizado en un programa de un buen amigo.

Kiko Rivera parece haberse tomado a broma lo que le aconsejaron los médicos. Lo hicieron después de que sufriese un ictus el pasado mes de octubre en su casa de Castilleja de la Cuesta.

Lo cierto es que ha aprovechado esta semana el bueno de Kiko Rivera para hacer varias entrevistas. Y además de acudir al programa que presenta cada noche David Broncano, ha tenido a bien charlar largo y tendido con su amigo Bertín Osborne. Lo ha hecho en el programa que presenta en Canal Sur llamado El Show de Bertín.

Kiko Rivera asume que su gran mentira ha sido descubierta

El caso es que sobre dicha entrevista ha llamado la atención lo conciliador que ha estado Kiko Rivera con su madre. Y todo después de lo que ha cargado contra ella desde que abriese la caja de los truenos con aquellos especiales que llevaban por título Cantora, la herencia envenenada.

| YouTube

Kiko Rivera puso contra la pared a su madre y a su tío Agustín. Pero parece que, con el paso del tiempo y tras sufrir un ictus que pudo acabar con su vida, ha cambiado. Lo ha hecho de forma radical y ha verbalizado algo que ha sorprendido notablemente a sus seguidores y no es otra cosa que "necesito un abrazo de mi madre".

Hay que recordar que hace un año que no ve a Isabel Pantoja. Y es que ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pudieron encontrarse cara a cara. Fue un momento realmente doloroso para ambos porque se volvieron a ver tras la muerte de doña Ana, la abuela de Kiko Rivera y madre de Isabel Pantoja.

Su amigo Bertín le sonsaca el titular que nadie esperaba

Con todo, el cambio radical de Kiko Rivera con respecto a su madre no dejó indiferente a nadie y este ha entonado el mea culpa. Así, ha confesado que no fueron acertados esos ataques tan salvajes hacia su madre.

| Canal Sur

Además, Kiko Rivera no se quedó ahí, ya que también ha sido conciliador con otros familiares con los que no se lleva especialmente bien. Casi no tiene relación con ellos y estamos hablando de Isa Pantoja y su primo Fran Rivera.

"Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa", ha confesado ofreciendo una cara totalmente opuesta a la que hemos conocido de Kiko Rivera en los últimos dos años.

Kiko Rivera se centra en su nueva ilusión: "He vuelto a nacer"

Además de referirse a estos temas de sus familiares, sobre los que quiere tender la mano para ver si se la aceptan, ha hablado de más asuntos. El caso es que el joven ha vuelto a retomar su carrera musical tres meses después de sufrir aquel ictus que le tuvo tres días ingresado.

En El Show de Bertín, Kiko Rivera anunció que está preparando ya su nuevo disco y que tendrá por título He vuelto a nacer.

Una buena noticia para el marido de Irene Rosales que sabe lo mucho que se ha equivocado. Y se ha abierto un canal con Bertín, un hombre de confianza que le ha sabido sonsacar las respuestas que más han impactado a la audiencia de Canal Sur.