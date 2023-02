Bertín Osborne da una última hora y confirma todos los rumores

Bertín Osborne ha mandado un mensaje de alarma en las redes sociales, de las que te echa mano cada vez que tiene algún problema. Ya sea personal o incluso de tipo social, sobre algo que le afecta moralmente y le derrumba por completo. Una cara no muy frecuente en Bertín, que es un hombre que siempre desprende buen rollo en sus redes, pero en esta ocasión se ha puesto serio.

En las últimas horas, hemos visto como Bertín Osborne se ha quedado muy preocupado tras perder a una de sus fieles mascotas. Lo cierto es que ha necesitado de los más de 450.000 seguidores que suma en Instagram para intentar localizar a su perro Thor. Este se ha perdido y nadie sabe dónde está desde hace días.

"Quiero pediros un favor, especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es THOR, mi pastor alemán de dos años de edad. Se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad", comenzaba.

Bertín Osborne comunica la peor noticia en sus redes

"Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber. Gracias de antemano", ha sostenido el cantante, hundido, junto a unas imágenes de su perro.

| GTRES

Bertín Osborne está inquieto porque sabe que su perro Thor puede estar pasándolo muy mal. Y no se le ha ocurrido otra cosa que dirigirse a aquellos que siguen sus andanzas en las redes sociales. Quería que le diesen algún tipo de idea y que difundan la información que ha publicado en redes para que Thor vuelva a casa lo antes posible.

Lo cierto es que los comentarios han sido cientos a esta publicación tan alarmante por parte del andaluz. Y todos ellos le han aconsejado de la mejor manera, algo que ha agradecido enormemente el presentador y cantante.

Bertín pide ayuda para encontrar a su perro Thor

Algunos de sus seguidores le pedían que, además de colgar este post, publicase 'stories' para aquellos que no pueden ver su publicación. Sobre todo, para los que son más aficionados a acudir a las historias de Instagram.

Además, también le aconsejaron que difundiera la información por algunos grupos más concretos de los pueblos cercanos a la finca donde vive en Alcalá de Guadaíra.

Y algún que otro usuario dejó constancia en su muro que un familiar de este había visto por la zona indicada por Bertín a un perro de las características de Thor.

| GTRES

Sin duda, una noticia nada agradable para el cantante, que ha visto como hace unas horas celebraba junto a su exmujer, Fabiola Martínez y sus hijos, el cumpleaños de Kike. Hablamos de su hijo mayor que ya es todo un hombrecito y ha cumplido la edad de 16 años rodeado de las personas que más quiere.

"Pocas cosas (o ninguna) me aporta lo que me dan mis perros y caballos"

Solo por unas horas, Bertín Osborne se ha olvidado de esta complicada noticia, que es perder un perro que siempre ha estado con él. Y que le hace una compañía enorme en las largas temporadas que pasa en su casa de Alcalá de Guadaíra.

Bertín es un enamorado de los animales y así lo ha dejado claro en sus redes sociales en muchas ocasiones. "Me considero un enamorado de los animales. Pocas cosas (o ninguna) me aporta lo que me dan mis perros y caballos".

"Compañía, lealtad, cariño, alegría… Seguro que os pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Tenéis animales en casa? La verdad es que son muchas veces la mejor compañía", decía hace un tiempo en su cuenta de Instagram.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp