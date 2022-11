Bernardo Pantoja: los serios problemas legales que tuvo antes de morir

Bernardo Pantoja, hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel Pantoja, ha fallecido hace unas horas a los 69 años. Así lo ha desvelado el reportero de Salvame, José Antonio León, lanzando un tweet poco antes de las 11:00 de este viernes 25 de noviembre.

Hay que recordar que Bernardo Pantoja fue ingresado a principios de verano de este mismo año, aunque tras una leve mejoría, fue enviado a casa nuevamente.

El hermano de Isabel arrastraba serios problemas de salud relacionados con la diabetes y llevaba mucho tiempo peleando contra esta enfermedad. Finalmente, y tras filtrarse este jueves que el estado de salud del hermano de Isabel era extremo, la luctuosa noticia ha llegado hace escasas horas.

Bernardo Pantoja, una vida marcada por los escándalos

Lo cierto es que la vida de Bernardo Pantoja ha estado llena de sombras. Su vida no dejó indiferente a nadie y la primera noticia que salió en prensa sobre su dudosa forma de vida salía en marzo de 1991.

En aquel año, Bernardo fue detenido como presunto autor de un delito de robo de documentos bancarios y estafa. Por ello, el padre de Anabel Pantoja acabó ingresando en prisión durante un tiempo.

| Europa Press

Una mujer se veía implicada en este asunto. Trabajaba en una empresa de limpieza y era la que recogía los cheques que, según la acusación contra Bernardo Pantoja, este falsificaba e intentaba cobrarlos posteriormente.

Ya en 1996, Bernardo Pantoja sufría un nuevo varapalo y se volvió a sentar en el banquillo de los acusados. Y todo después de que fuese denunciado por un presunto abuso sexual a una joven de 14 años.

La polémica vida de Bernardo Pantoja, que fue condenado a cárcel

Esta menor le había acusado de haberle hecho tocamientos en plena calle. El padre de Anabel, fallecido este viernes a los 89 años, se defendió de aquellas acusaciones. Siempre tuvo claro que se trataba de un montaje para intentar sacarle dinero por ser el hermano de Isabel Pantoja.

| La Noticia Digital

Pero nada más lejos de la realidad, porque este caso acabó de la peor manera para él. El fiscal elevó su petición inicial de un año hasta los dos años y cuatro meses de prisión.

Ya en 2006, uno de los hermanos de la tonadillera más famosa de España, vivió un episodio realmente duro después de ser apuñalado en un pub del barrio de Triana.

Junco cuidó del hermano de Isabel en los últimos años

Bernardo, que se casó en primer término con Mercedes Bernal, y que tuvieron a una hija en común, Anabel, volvió a contraer matrimonio hace unos años. El enlace tuvo lugar cuando en julio de 2018, el padre de Anabel Pantoja se casaba por segunda vez a sus 67 años con Junco.

| GTRES

Hablamos de una exbailarina nipona que desde hace años ha cuidado día y noche al hermano de Isabel Pantoja. A aquella ceremonia no acudió su hija porque, como expresó por aquel entonces, "no tenía ni idea de que iba a casarse y ese día no estaba en Sevilla", sentenció.

Es cierto que, a pesar de todos los problemas sufridos en el pasado por el andaluz, su hija le ha dado siempre todas las atenciones a nivel económico. Y desde que sufrió esa acusada diabetes, al triste protagonista de este viernes no le ha faltado de nada.

Ahora, Anabel llora la muerte de su padre, que llega en uno de los momentos más felices a nivel personal y profesional de la sobrina de la tonadillera.