Bernardo Pantoja, señalado: qué dijo de su hijo secreto en el hospital

Hace escasas horas se ha conocido el triste fallecimiento deBernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja, a los 69 años de edad. Asimismo lo ha confirmado esta mañana, 25 de noviembre, el reportero de Sálvame, José Antonio León, vía Twitter. "Acaba de morir Bernardo Pantoja. Descanse en Paz y el pésame a toda la familia"; escribía.

Lo cierto es que, a lo largo de este año, el hermano de la tonadillera tuvo que ser ingresado varias veces por su delicada salud. No obstante, fue en verano de este mismo año cuando la salud del tío de Kiko Rivera empezó a generar bastante preocupación. Sin duda, fue un año especialmente duro para el sevillano, ya que llevaba arrastrando serios problemas de salud relacionados con la diabetes que padecía desde hacía algún tiempo.

Por otro lado, en estos momentos se espera que el resto del clan Pantoja se desplace hasta Sevilla para dar el último adiós a Bernardo Pantoja. Entre ellos, se encontrarán, evidentemente, su hija, Anabel Pantoja, y su esposa Junco.

Pero de quienes no se sabe nada sobre si asistirán o no son de Isabel Pantoja y su hijo ilegítimo, Pinocho. Justamente, respecto a este último, mucho se ha hablado en los últimos tiempos por ser, supuestamente, el hijo de Bernardo Pantoja.

| Europa Press

Pinocho, el hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja

Hace unos meses, Bernardo Pantoja estuvo en el punto de mira de todos los medios por una clara razón, y no precisamente por su delicado estado de salud. Y es que salió a la luz un rumor que apuntaba que este tenía un hijo secreto llamado Luis, alias Pinocho.

Desde un principio, se pensó que se trataría de una información falsa. No obstante, tan solo días después este dato fue confirmado por el mismísimo padre de la influencer. "Nunca he escondido que tengo un hijo, Luis. Tengo una buena relación con él desde hace más de 20 años", reveló en una conversación que se filtró en Sálvame.

Incluso llegaba a admitir que este detalle se lo había ocultado a su propia hija. Asimismo, Bernardo Pantoja también desveló que conoció a la madre de Pinocho porque era su vecina. Inmediatamente, ambos empezaron un romance y, fruto de esta relación extramatrimonial nació Luis.

"Yo tengo amistad con ella. No me dijo que estaba embarazada, pero yo la veía engordar. No le di los apellidos al chico porque así lo decidimos su madre y yo", explicó por aquel entonces.

"Lo considero tan hijo mío como Anabel, bueno... a ella más, porque tengo más trato. Pero con él tengo relación desde hace veinte o treinta años. Tiene tres hijos, mis nietos, y los conozco", decía.

Desde luego, una información que ni la misma hija de Bernardo Pantoja se esperaba, ya que creía firmemente que se trataba de un simple rumor. "Yo no sé si mi padre tuvo o no una relación con la madre de Pinocho, pero... ¿Eso te asegura tener un hijo? No me entra en la cabeza que suelte esa información sin pruebas y mi padre no sería capaz de decir algo así", aseguró en su momento.

Eso sí, a pesar de que Bernardo Pantoja confirmó que Luis era su hijo, este, por el contrario, prefería mantenerse bajo el anonimato. "En Sevilla siempre se ha escuchado que Bernardo tenía un hijo secreto. Siempre se ha comentado", explicaba.

"Me lo habéis atribuido a mí y esto me supera. Tengo mi familia, tengo mi trabajo y no quiero estar en el tema metido. Sea cierto o no, eso se queda para mí y para él", zanjaba al respecto.

| Mediaset

El hermano secreto de Anabel Pantoja

Desde luego, una noticia que en su momento dio mucho de que hablar por la importancia del asunto. Además, según afirmó en su día el hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, él y Anabel Pantoja se conocían desde hacía años.

Y es que Pinocho formaba parte del grupo de amigos de su supuesta hermana y Kiko Rivera. Pero, finalmente, por razones desconocidas se acabaron distanciando y no volvieron a frecuentarse más. Ahora, la influencer podría verse las caras nuevamente con el sevillano, quien podría acudir a despedirse de su padre.