Belén Rodríguez se queda sin trabajo y no podrá hacer frente a sus pagos

Belén Rodríguez no está pasando por su mejor momento. Y es que, hace unas semanas, la periodista se vio envuelta en una verdadera polémica por el conflicto que tuvo con el que era su amigo íntimo, Kiko Hernández.

Todo empezó cuando Sálvame hizo pública la información de que la madrileña había estado contando hasta a tres personas distintas que hacía algunos años le había concedido un préstamo de 100 mil euros al colaborador.

Pero, lo peor de todo este asunto fue que, según algunos testigos, la tertuliana habría ido asegurando que el presentador se había retrasado en devolverle el dinero. Evidentemente, esto dejó en muy mal lugar a Hernández, quien de forma inmediata rompió su amistad con la colaboradora.

No obstante, a pesar de que este fue un gran drama del que se habló por muchos días, hoy por hoy, por el contrario, apenas se menciona el tema. ¿Por qué? Ahora, por fin, se ha descubierto el verdadero motivo de ello.

| GTRES

Belén Rodríguez, vetada de Sálvame

Hasta hace unos días, Belén Rodríguez era el nombre más nombrado del programa vespertino por su conflicto con Kiko Hernández. Sin embargo, de la noche a la mañana no se volvía a abordar este tema.

Justamente, el espacio parecía tomar esta drástica decisión después de que la periodista llamara a la policía por el acoso que estaba recibiendo por parte de los que fueron, hasta hace poco, compañeros suyos. Sin duda, el hecho de dejar de hablar de la madrileña de forma repentina suscitó cierto interés entre algunos de los colaboradores, ya que ansiaban saber la razón de ello.

Sobre todo, al que más le importó averiguar qué había pasado con Belén Rodríguez fue el mismísimo Kiko Hernández, quien le pidió a la presentadora del formato, María Patiño, que le preguntara al director por qué se había dejado de mencionar a la tertuliana.

Asimismo, la gallega acudió a Alberto Díaz, director de Sálvame, para cumplir con la petición de su amigo. "Me dice Kiko que te pregunte que por qué se ha cortado el tema de Belén. Que si quieres contestar, me ha dicho que te lo pregunte", empezaba diciendo la periodista.

"¿Rodríguez?", preguntaba el director del programa. Al decir Patiño que sí, inmediatamente, Díaz tapó el micrófono, ya que no quería que los espectadores escucharan su explicación. "No lo vamos a decir, pero no hay una razón oscura", revelaba la que fue compañera de Belén Rodríguez.

Pero aun así, la presentadora no quiso dejar con la duda a su amigo, quien esperaba una contestación. "Kiko, la respuesta la tengo, pero públicamente no la puedo dar. Tú conoces este negocio y sabes que el público es el que manda", empezaba explicando.

"Es el que solicita, demanda y el que provoca interés en unos temas o en otros. Es así de sencillo, no hay nada más. No seamos tan retorcidos. Este mundo es mucho más sencillo. Ustedes mandan lo que quieren y lo que no quieren", aseguraba.

Por lo que habrían dejado de hablar de Belén Rodríguez porque ya no interesaría a la audiencia del programa.

| GTRES

Kiko Hernández le da donde más le duele a Belén Rodríguez

Ante esta respuesta, Belén Rodríguez fue testigo del duro dardo que le lanzó el que fue amigo suyo en directo. "Si han visto que hay un tema del que ya no se habla es porque ese tema o esa persona ya no interesa", cargaba duramente contra la colaboradora.

"Si esa persona decide venir a plató y hablar, la dirección decide que se revitaliza el tema y la escucharíamos", revelaba la periodista, intentando calmar la tensa situación que se estaba creando.

"Pero, por el momento, no vende", zanjaba contundente el examigo de Belén Rodríguez, dejando claro que, por el momento, una reconciliación con ella no estaría entre sus planes.