Belén Rodríguez sale de casa y se encuentra con algo que le descoloca

Belén Rodríguez desapareció de los platós de Telecinco porque su amigo Kiko Hernández le acusó de ser una traidora. Sálvame enseguida se sumó al pelotón de ataque y organizó un despliegue que la tertuliana consideró ofensivo. No tardó en pedir ayuda a la justicia y este gesto hizo que los responsables del programa dejaran de hablar de ella.

Belén Rodríguez aseguró que sus compañeros de Sálvame eran “unos presuntos delincuentes” porque habían atentado contra ella. Lo más grave, según su discurso, es que estuvieron durante varias semanas en su casa y ahora el público sabe dónde vive. Rodríguez ha abandonado su domicilio y se ha encontrado con algo que le ha descolocado: tiene más apoyo del que pensaba.

Belén ha salido de casa para coger un coche y presentarse en las instalaciones de Telecinco, lo hará para ser colaboradora de un nuevo programa. La cadena va a estrenar Pesadilla en el Paraíso 2 y ha contado con ella para ampliar su ejército de comentaristas. Nadie esperaba que aceptase el contrato porque supuestamente estaba centrada en otro asunto importante: una demanda.

Belén, según lo que han contado en Sálvame, estaba encerrada en su vivienda porque tenía miedo a salir a la calle. Es muy reservada con su privacidad y ahora el público sabe dónde se esconde, por eso ha retrasado este momento lo máximo posible. Pero debe seguir trabajando y cree que Pesadilla en el Paraíso es un programa blanco que no le comprometerá demasiado.

Rodríguez lo ha confirmado sus redes, ha anunciado en Twitter que vuelve a los platós y se ha encontrado con algo impactante: un apoyo masivo. Está recibiendo comentarios muy positivos, el público le echaba de menos y eso le ha descolocado por completo. Ella pensaba que los espectadores estaban al lado de Sálvame porque es un espacio mucho más poderoso e influyente.

Belén Rodríguez ha publicado el mensaje final

Belén se fue a Málaga cuando empezó su guerra contra Kiko Hernández, pero enseguida regresó a Madrid para sentirse más protegida. Según cuentan, ha salido de su casa en contadas ocasiones y ahora va a hacerlo para recuperar su antigua vida. Se ha propuesto volver a ser una estrella de Telecinco y la expectación es máxima, nadie sabe qué va a hacer.

Rodríguez, siguiendo las declaraciones de sus amigos, no va a hacer ningún comentario aludiendo a su conflicto con Sálvame. No se lleva bien con el director del programa, nunca han sido amigos y ahora mucho menos. Le ha denunciado, no a él concretamente, pero sí ha demandado al espacio y el catalán debe dar explicaciones delante del juez.

La periodista está convencida de que Sálvame ha cometido un presunto delito con ella: ha mostrado la fachada de su vivienda. Ahora todos saben que vive en un lujoso apartamento situado en el centro de Madrid. Está pagado, pero sigue teniendo facturas y no puede permitirse el lujo de renunciar a su profesión, por eso ha decidido volver.

Belén Rodríguez no quiere reconciliarse con nadie

Belén ha aceptado estar en los platós de Telecinco, pero no tiene ningún tipo de intención de acercarse a nadie. Seguirá siendo amiga de las personas que han estado con ella, pero asegura que “no volverá a mirar a la cara” a ciertos colaboradores. Kiko Hernández se encuentra dentro de este grupo, no tiene ninguna oportunidad más.

Rodríguez maneja información muy interesante del exgran hermano, pero de momento no dirá nada. Él también sabe cosas de ella y han hecho un pacto, pero nadie sabe si durará para siempre. Sobre todo ahora que la periodista necesita generar contenido para recuperar el peso perdido.

