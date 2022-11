Belén Rodríguez se queda sin familia y se rompe: 'Sabemos todo'

Belén Rodríguez se acaba de enterar de la peor de las noticias. Y es que después de toda la polémica que se ha generado a su alrededor, la periodista es consciente de que parte de su familia no quiere saber nada de ella.

No hay ninguna duda de que este mes de noviembre está siendo el peor para la colaboradora de televisión. Desde que salió a la luz la deuda que Kiko Hernández mantuvo con ella en el pasado, su popularidad dentro de la pequeña pantalla se ha visto gravemente afectada.

Tanto es así que, desde entonces, no hemos vuelto a ver a Belén Rodríguez en un plató de televisión. Según han contado personas cercanas a su entorno, la tertuliana ha decidido poner tierra de por medio para intentar calmar las aguas.

Pero lo que menos se esperaba era que parte de su segunda familia le iba a dar la espalda en estos momentos tan complicados para ella.

Y es que después de enterarse de lo que la periodista va contando, tanto Terelu Campos como Alejandra Rubio han decidido poner punto y final a su relación con Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez se queda sola

Belén Rodríguez es consciente de que ha perdido a la mayoría de sus apoyos dentro de Mediaset España, pero sin duda, lo que más le ha dolido es sentenciar su íntima relación con Las Campos.

Hace unos días, Terelu decidió dedicar su último blog de Lecturas a la comentarista de realities. Después de todo lo que ha pasado, la presentadora de Sálvame no pudo ocultar su preocupación por su amiga.

Pero, con el paso de los días, parece que todo ha cambiado entre ellas. Y es que tras más de 30 años de amistad, la madre de Alejandra Rubio ha decidido poner punto y final a su relación casi familiar.

Y el motivo no ha sido otro que la supuesta traición de Belén Rodríguez hacia su gran amiga. Según se ha podido saber, la periodista llamó a la prensa para informar sobre la comida que la matriarca de Las Campos organizó en su casa, el pasado verano, donde se reencontraron su nieta y Kiko Hernández.

Aunque el enfado de la presentadora de Telecinco aumentó cuando se enteró de que su examiga había contado que fue Alejandra la que dio el chivatazo.

"A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi 'hermana' [Belén Rodríguez] juegue con la que dice es su madre", aseguró Terelu, muy enfadada."Dos, hablar así de mi hija que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo".

Ahora, ha sido la propia Alejandra Rubio la que ha querido pronunciarse al respecto. Durante una de sus últimas intervenciones en Fiesta, la influencer no ha tenido ningún problema en asegurar que "no la considero parte de mi familia".

Aprovechando la ocasión, la colaboradora quiso contar qué es lo que pasó aquel día. "Mi abuela me dijo que fuera ese día a comer y que allí estarían Rocío [Carrasco], Fidel, Kiko y Belén Rodríguez".

"Fui porque mi abuela me invitó y también porque tenía ganas. Me parecía muy mal que con las cosas que ha hecho Kiko, se presentase en casa de mi abuela a comer. No crucé dos palabras con él, no hubo gesto feo, él iba a su bola y yo también".

Tal y como ha contado la colaboradora de este formato, hubo un momento en el que preguntó quién había llamado a la prensa, aunque tanto ella como su madre sabían la respuesta: "Llamó Belén".

"Ella y el chófer de mi abuela, Gustavo, son íntimos amigos… ¿Crees que no le iba a decir que yo iba a comer?", aseguró Alejandra, mientras desmentía ser ella la que dio la información.

Sin entrar en detalles, la influencer dejó caer que siempre había sospechado de Belén Rodríguez porque "ya había visto mis cositas". "Se piensan que somos tontas y sabemos todo", sentenció.

"No la considero mi familia y creo que mi madre tampoco. Es íntima de mi tía, pero mi madre hace tiempo que no tiene una relación estrecha con Belén Rodríguez. Los íntimos de mi madre son mis tíos [Rociíto y Fidel]".