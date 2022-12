Belén Rodríguez y el día exacto que podría regresar a 'Sálvame'

Belén Rodríguez hace semanas que está alejada de la televisión y, en concreto, de Sálvame, donde ejercía de colaboradora. El motivo es la 'guerra' que mantiene abierta con ciertos compañeros tras desvelarse cómo los ha traicionado. Sin embargo, muy pronto podría regresar al plató de aquel.

Y es que una de las mejores amigas de Rodríguez, Carmen Borrego, le ha pedido que vuelva. Esta quiere que la acompañe el día en el que, como había soñado, ejerza como directora del formato.

Belén Rodríguez conoce la inesperada decisión

La excomentarista de Gran Hermano ha roto su amistad con Kiko Hernández tras descubrirse que fue contando que le hizo un préstamo a este. Y esta situación ha sido el detonante de que salgan más informaciones de traiciones que ha hecho a Terelu, por ejemplo. El resultado ha sido un intercambio de duros ataques y que Belén Rodríguez haya decidido alejarse de la televisión.

Ahora ella está refugiada en su casa, intentando que la polémica pase y que las aguas se calmen. No obstante, esto no impide que esté al día de todo lo que sucede en Sálvame. Y así es cómo ha podido saber que Carmen Borrego va a ver cumplido su sueño de convertirse en directora del mismo.

Belén Rodríguez ha visto que en las últimas horas es cuando se le ha dado la noticia a su amiga en pleno directo. David Valldeperas le ha dicho: “En algunas ocasiones has comentado que pasar al otro lado del show te ha provocado mucho sufrimiento”. A lo que ha respondido: “Es así y mi sueño es dirigir”.

“Estar delante de las cámaras está muy bien para muchas cosas. Pero creo que he aprendido mucho detrás como directora y me he quedado con muchas más cosas que dar”. Ante lo que él ha añadido: “Nosotros, Alberto y yo, vamos a darte esa oportunidad”.

De igual modo, ha manifestado: “La dirección quiere que vuelvas a dirigir y vas a dirigir, en concreto, el programa del 2 de enero. Vas a tomar las riendas, vas a tener que volver a levantarte pronto, volver a currártelo, nada de maquillajes. Como directora y máxima responsable de este espacio, deberás decir de qué se habla, qué colaboradores vienen, hacer la escaleta”.

“Obviamente tendrás que preparar el programa y no el mismo día, queremos que lo empieces a preparar a partir de mañana. Es en serio, no vas a tener ninguna ayuda más que tus neuronas y el equipo, que es el mejor de la tele. Cada vídeo, cada faldón, los invitados, tener que lidiar con la redacción... será cosa tuya y vas a tener muchos ojos encima”.

Belén Rodríguez recibe una petición importante

La exnovia de Fernando Acaso sabe que Borrego lleva mucho tiempo queriendo volver a ser directora. De ahí que sea consciente de la alegría que siente porque se le haya decidido dar esta oportunidad. Y en este día tan especial la Campos quiere contar con Belén Rodríguez.

Por este motivo, nada más conocer que va a ponerse al frente de Sálvame por un día ha dado a conocer las primeras decisiones que va a tomar. Y entre estas está que Rodríguez acuda de nuevo al plató. Tanto es así que ha expuesto: “Quien me gustaría que estuviera como colaboradora y me demostrara que me quiere es Belén”.

“Así que, si me quieres de verdad, vente”. Será el 2 de enero, así que Borrego debe empezar ya.

Además, ha confesado el nombre de algunos de los colaboradores que desea que estén el día de su estreno como directora en Sálvame junto con Belén Rodríguez. Y ha mencionado a Hernández, Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño y Rafa Mora. A lo que ha añadido: “Estaría muy bien que presentaran Alonso Caparrós y Terelu”.

