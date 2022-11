Belén Rodríguez, al descubierto: por qué odia a su mejor amigo

Belén Rodríguez lleva acaparando titulares desde que saltó la noticia de que le había prestado dinero a su amigo Kiko Hernández. Todo se fraguó en un polémico polígrafo al que se enfrentó la periodista.

A partir de ahí, la bomba estalló y la amistad entre ambos se vio dañada. Ahora, unas nuevas informaciones revelan los motivos por los que la relación entre ambos se ha roto.

Los rumores de que el exgran hermano se habría retrasado en devolverle la friolera de 100.000€ fueron los que desataron toda una guerra mediática. Belén Rodríguez optó por mantener el silencio e intentar que el aluvión mediático pasara cuanto antes. Pero la revista Lecturas ha revelado nuevas informaciones sobre los sentimientos de la periodista hacia el colaborador.

Belén Rodríguez y Kiko Hernández, ¿del amor al odio?

Para Belén Rodríguez no está siendo nada fácil digerir este entramado en el que se está viendo envuelta. No cabe duda de que, si pudiese, no volvería a responder a las preguntas del polígrafo de la discordia.

| España Diario

Según se reveló, el colaborador pasó por un momento de necesidad económica, por lo que recurrió a su íntima amiga, por aquel entonces, Belén Rodríguez. La periodista no dudó en prestarle la cantidad de 100.000€. Sin embargo, aunque Kiko le devolvió dicha cantidad, todo apunta a que no fue lo rápido que a Belén le hubiese gustado.

Tras darse a conocer estas reveladoras informaciones, la tensión entre ambos aumentó hasta el punto en el que la relación estaría totalmente rota. La amistad entre ellos se forjó hace muchos años en los platós de televisión. Pero, al parecer, Belén no quería solo una amistad con el colaborador.

Dicen que del amor al odio solo hay un simple paso, que es muy fácil de cruzar. Según ha revelado la revista Lecturas hoy, los sentimientos de la periodista hacia el colaborador iban más allá de una simple amistad. Pero Kiko no sentía lo mismo por Belén Rodríguez, por lo que ese amor nunca pudo llevarse a cabo.

Esto, más toda la polémica a partir del dinero que le prestó fue lo que dinamitó por completo la relación entre ambos. Belén Rodríguez ha preferido mantenerse al margen de todo el revuelo creado. La colaboradora ha sido totalmente esquiva a los medios de comunicación y ha optado por esperar a que amaine la tormenta.

Belén Rodríguez, envuelta en otra polémica

La polémica del dinero que prestó a Kiko Hernández no está siendo la única que está llenando horas y horas en Sálvame. Belén Rodríguez no deja de estar en el ojo público, y es que ahora es señalada como la culpable de una nueva controversia.

Según ha revelado el programa, Belén fue quien filtró a la prensa la comida que María Teresa Campos había organizado con su nieta, Rocío Carrasco y Hernández.

| EP

Terelu fue muy contundente con el mensaje que envió a Belén: "A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi 'hermana' juegue con la que dice es su madre. Hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse".

Belén intentó acusar a Alejandra de ser ella quien lo contó a la prensa. Pero la hija de Terelu también se ha defendido de las acusaciones de Rodríguez: "Yo como con mi abuela todas las semanas. Me dijo que fuera ese día a comer y que allí estarían la tía Rocío Carrasco, Fidel Albiac, y que también vendrían Kiko Hernández y Belén Rodríguez".

"Fui porque mi abuela me invitó y también porque tenía ganas", sentenciaba.