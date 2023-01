Belén Rodríguez anuncia una última hora muy desconcertante: 'Prudencia'

Los últimos tiempos no han sido nada sencillos para Belén Rodríguez, la periodista ha vivido en sus propias carnes como todos sus compañeros del universo Sálvame se volvían en su contra. Tras explotar todo el escándalo del chófer de María Teresa Campos, Belén optaba por guardar silencio hasta ahora.

La periodista no quiere saber nada de todas las polémicas de las que se hablan en Sálvame, y mucho menos de las famosas grabaciones de Gustavo, la mano derecha de María Teresa. Sin embargo, de forma muy escueta, la colaboradora de televisión ha querido lanzar un mensaje que ha desconcertado a muchos.

Kiko Hernández revelaba el pasado fin de semana que Belén era conocedora de la existencia de dichas grabaciones y ahora la colaboradora ha hablado.

Belén Rodríguez se pronuncia sobre la polémica de las grabaciones

Pese a que Belén Rodríguez decidió abandonar por completo el plató de Sálvame, la colaboradora continúa acaparando titulares. El pasado fin de semana, con toda la polémica de las grabaciones de Gustavo en auge, Kiko Hernández reveló algo muy esclarecedor sobre Belén.

Una de las preguntas del polígrafo revelaba que la periodista sí había traicionado al clan Campos. De esta manera, Belén era conocedora de dichas grabaciones, algo que ni Carmen ni Terelu sabían. Esto ha vuelto a colocar a la periodista en el centro de la polémica, y aunque parecía que Rodríguez no iba a pronunciarse, finalmente, sí lo ha hecho.

Europa Press se ponía en contacto con la periodista y Belén ha respondido de forma muy escueta afirmando que es un tema que "por prudencia" no podía tratar: "Me encantaría contestaros, pero por una cuestión de prudencia no puedo hablar absolutamente de nada relacionado conmigo", ha sentenciado.

Muchos apuntaban a que esto se debería a las medidas legales que la periodista habría interpuesto contra la productora. Belén afirmó que desde Sálvame se había hecho un trato denigrante hacia su persona y pensaba tomar medias al respecto.

Kiko Hernández continúa avivando la polémica

El colaborador sigue echando leña al fuego y el polígrafo al que se sometió no dejó indiferente a nadie. Kiko reconoció que llevaba sin tener relación con Belén Rodríguez desde el pasado mes de noviembre. La relación entre ambos está totalmente rota pese a la gran relación de amistad que han tenido desde hace años.

El colaborador revelaba que la periodista era conocedora de las famosas grabaciones, pese a que Kiko intentó negarlo ante el polígrafo de Conchita. Kiko intentó justificar su respuesta: "A lo mejor tenía que haberle dicho lo de las grabaciones, pero yo considero que al ser ella más amiga de Gustavo que de las Campos", aseguraba Hernández.

Kiko afirmaba que Belén mantiene una relación muy estrecha con el chófer de la veterana periodista. Pero Carmen no daba crédito a dicha afirmación. La hija pequeña de María Teresa no podía creer que Belén Rodríguez tuviese más relación con Gustavo que ella misma:

"Eso de que ella es más amiga de Gustavo que de las Campos es algo nuevo", afirmaba incrédula.

"Sí, sí, para que lo sepas. Es un dato que te doy, es así. No sé ahora mismo si se llevarán bien, porque yo de Belén Rodríguez no se nada desde noviembre, pero así ha sido", replicaba Hernández.

Kiko Hernández continuará hablando sobre las grabaciones de Gustavo, aunque eso suponga poner a su examiga Belén Rodríguez en el punto de mira. Por el momento, parece que la periodista prefiere guardar silencio y esperar hasta pronunciarse.

