Belén Rodríguez amenaza con cerrar 'Sálvame': 'No quedaría nadie vivo'

Belén Rodríguez lleva semanas desaparecida de la televisión tras sus comportamientos cuestionables con grandes amigos como Kiko Hernández, Jorge Javier y Terelu. Tanto sobre estos como sobre Sálvame, donde trabajaba, le gustaría tomar medidas, según lo que ahora ha dicho en una entrevista.

Nos estamos refiriendo a una entrevista que concedió previamente a que surgieran estos problemas, pero que resulta ahora muy clarificadora. Y es que realizó unas manifestaciones que vienen a hacernos ver lo que puede estar pensando en estos momentos.

Belén Rodríguez, ¿está recibiendo lo que ella vaticinaba?

La excolaboradora de Telecinco hace un tiempo, antes de sus problemas con el universo Sálvame, concedió una entrevista al Maestro Joao que ahora se ha emitido. Se la dio para el podcast que el vidente tiene en Los 40 titulado El Elegido.

En este encuentro entre ambos hablaron de muchos temas y las declaraciones de Belén Rodríguez lo cierto es que ahora resultan jugosas. Sí, porque se pueden extrapolar a lo que ha ocurrido desde las mismas y pueden hacer entender o ironizar con la situación.

Un ejemplo de esto es cuando abordaron el tema del karma. Sobre este asunto expuso: “No creo en él, creo en la justicia. Pienso que si actúas bien la vida te lo tiene que devolver en algún momento por la ley de la compensación”.

| GTRES

“Y si actúas mal también”. Estas afirmaciones nos llevan a preguntarnos si entonces ella está viviendo este momento tan difícil porque no ha actuado como debía en el pasado.

Eso sí, también reconoció que “a mí el karma ya me ha llegado a lo largo de mi vida muchas veces. Por lo tanto, que no me lo deseen más”.

Joao en este punto expuso que él siempre había visto a Rodríguez como una egipcia con poder que quería cortarle la cabeza a algunos. A lo que la invitada añadió: “Me encantaría tener ese poder. Se la cortaría a muchísima gente, no quedaría nadie vivo”.

“No le deseo mal a nadie, pero bien tampoco”. De ahí que nos estemos planteando que posiblemente ahora con quien desearía actuar de esta manera es con muchos de sus excompañeros.

Tras salir a la luz ciertas traiciones de Belén a amigos, hay quienes tienen una imagen muy negativa de ella. Y cambiarla no habrá ayudado lo que hemos oído que confesó al Maestro: “Me encantaría ser invisible y hacer todas las maldades posibles”.

| España Diario

“Me encantaría poder colarme y escuchar conversaciones donde se me nombra a mí o a gente que quiero. Así podría saber qué piensa realmente la gente”.

Belén Rodríguez se sincera sobre su trabajo

La exnovia de Fernando Acaso no tuvo reparos tampoco en hablar del programa Sálvame, al que recientemente ha denunciado. Sobre el mismo llegó a afirmar que “no creo en los gafes, pero creo que hay malas energías en el plató. Las hay por lo que nos ha pasado a todos: Esteban y yo nos rompimos la tibia y el peroné de la misma pierna, Lydia y Chelo se rompieron el radio del mismo brazo...”.

Asimismo, dejó claro que le gustaría trabajar más en dicho formato: “Es verdad que ahora tengo poco trabajo, me gustaría trabajar más, pero todo llegará. Hoy estás aquí y mañana estás allí”. Una frase esta última que es toda una verdad, tanto que ella ahora mismo ni siquiera aparece en el espacio.

Todo lo expuesto en la entrevista seguro que da mucho juego en el programa de las tardes de Telecinco.

Donde ya lo ha dado es en redes sociales, donde muchos internautas han reaccionado a la misma. Unos han alabado a Belén por sus declaraciones, pero otros han sido muy duros con ella. Tanto es así que la han tachado de “puro veneno”, “mentirosa” y “chantajista”.

