Belén Rodríguez acaba de descubrir lo que Telecinco quiere hacer con ella

Después de las vacaciones de Navidad de Kiko Hernández, el colaborador de Sálvame ha vuelto con muchas ganas de hablar. Tras hacer frente a las informaciones que se han descubierto sobre su relación con Fran Antón, ha querido opinar sobre algún tema que otro.

En esta ocasión, la protagonista ha sido Belén Rodríguez. El colaborador ha reaccionado sin ningún tipo de pudor a la reaparición de su ex amiga en televisión. Belén se ha incorporado como colaboradora televisiva de la nueva edición de Pesadilla en el Paraíso.

Unas declaraciones un poco dolorosas, de las que estamos seguros de que no han gustado en absoluto a la propia Belén Rodríguez. Telecinco está intentando calmar las aguas y que puedan reencontrarse de alguna vez por todas.

Belén Rodríguez recibe duras críticas tras su incorporación televisiva

Después de que Kiko Hernández volviese de Navidades, el colaborador ha hablado sin ningún tipo de miedo sobre su ex amiga, Belén Rodríguez. El plató de Sálvameha sido el escenario perfecto donde este ha hablado sin tapujos sobre lo que verdaderamente opina que ella haya vuelto a las pantallas.

Belén Rodríguez ha comenzado este 2023 incorporándose como colaboradora televisiva de la segunda edición del reality, Pesadilla en el Paraíso. Después de finalizar su primera temporada, una nueva le ha precedido rápidamente.

Una incorporación que parece que a su ex amigo no le ha gustado bastante. María Patiño le ha preguntado si había felicitado a Belén Rodríguez la Navidad, a lo que ha contestado con un rotundo "no". Kiko ha sido claro en todo momento y ha hablado sin pelos en la lengua respecto a Belén.

"Me da igual, no la vi. Me saltó una noticia de que volvía a trabajar. Te digo la verdad, me alegro de que trabaje, que vuelva a su vida y ojalá retire la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver".

"Que cuente lo que le dé la gana, me da lo mismo. Ya no me despierta nada"

El colaborador de Telecinco ha dejado muy claro una cosa y es que no tiene ningún tipo de miedo por si Belén Rodríguez quiere hablar. Kiko ha mencionado una frase muy dura que indica que entre ellos ya existe un punto y final.

"Que cuente lo que le dé la gana, me da lo mismo. Ya no me despierta nada" ha soltado en medio del plató. El colaborador televisivo ha comentado que cuando se encuentren por los pasillos solo existirá un "buenas tardes, buenas noches".

Con las declaraciones de Kiko, está muy claro que la reconciliación de estos dos es inexistente o, al menos, va para largo plazo. Una cuestión que Telecinco está intentando que se produzca cuanto antes para que lo arreglen. Adela González ha ido a buscarla por los pasillos de Telecinco para intentar convencerla, pero el reencuentro ha sido imposible tras su denuncia a Sálvame.

El colaborador ya no tiene ningún tipo de piedad por Belén Rodríguez

Recordemos que el colaborador de Sálvame, cargó en el mes de diciembre contra Belén. Tras salir a la luz sus traiciones contra él y contra las Campos, Kiko explotó finalmente en el plató.

Belén Rodríguez desde siempre había sido una de las mejores amigas de Kiko. Eran uña y carne hasta que salieron a la luz las declaraciones que supuestamente habían salido de la boca de Belén.

La periodista prestó 100 000 € a su amigo y su error fue comentarlo en el entorno de Mediaset. Ella aseguraba que tenía dudas respecto a si podría conseguir el dinero de vuelta en algún momento. Unas declaraciones que no gustaron en absoluto al propio Kiko y que las interpretó como una dura traición.

Un asunto que comenzó a salir a la luz y que dejó ver los otros muchos comentarios que podría haber hecho Belén Rodríguez sobre otros de sus muchos compañeros.

