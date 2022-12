Belén Ro manda un desconcertante mensaje tras salir su gran secreto

Belén Ro ha sido una de las colaboradoras habituales de Telecinco durante años. Sin embargo, desde hace unas semanas está absolutamente alejada de la televisión, tras su polémica con Kiko Hernández. Controversia que ha suscitado numerosa información y ha propiciado que en las últimas horas vea la luz lo que ella ha intentado ocultar durante tiempo.

Se ha revelado que ha estado enamorada del que era su amigo. Una noticia ante la que ella ha reaccionado publicando un tuit que dice mucho.

Belén Ro ve destaparse la verdad

La excomentarista de Gran Hermano ha mantenido una relación de gran amistad durante años con Kiko Hernández. Tanto es así que cuando ella sufrió un accidente doméstico, él la llevó a su casa para cuidarla y atenderla. Esto ha saltado por los aires tras filtrarse que ella ha ido contando que le prestó un dinero al madrileño y que temió que no se lo devolviera.

Tras salir a la luz esta información, se ha abierto una 'guerra' entre ellos. Belén ha amenazado con desvelar datos del que fue su amigo y él no se ha quedado callado. No solo le ha indicado que tiene verdaderas 'bombas' contra ella si no que ha dejado caer que la periodista tiene un problema en su vida.

Además, se ha descubierto que Ro ha 'vendido' a otras personas de su entorno. Se ha revelado que fue quien llamó a los medios para que fotografiaran a Hernández comiendo con Alejandra Rubio y más personas.

Todos estos datos están minando la imagen de la colaboradora, que ahora ha visto publicarse un supuesto secreto que guardaba. En concreto, ha sido la revista Lecturas la que ha contado en exclusiva que ella estuvo enamorada de Kiko.

Personas del círculo de los dos protagonistas de esta historia son las fuentes del citado medio. Y han explicado que Belén tenía muchos sentimientos por su amigo, pero no fue correspondida. De ahí que entonces ella tomara la decisión de pedirle el dinero que le había prestado.

Ante esta noticia, los compañeros de ambos en Sálvame han querido dar su opinión al respecto. Así, por ejemplo, Carmen Borrego ha dicho: “Desde hace muchos años he pensado que la relación entre los dos no era solo de amistad. Y es que no los veía que se comportaran solo como amigos, incluso había broncas que eran más de pareja que de otra cosa”.

“Pienso que no solo es una cosa de ella. Creo que los dos han sentido algo”. Opinión que ha sido respaldada también por Lydia Lozano: “Siempre lo he pensado porque les he visto, sé cómo actúa Kiko”.

Marta López, gran amiga de él, por su parte ha afirmado: “Yo creo que atracción ha existido, pero amor no”.

| España Diario

Belén Ro, 'responde'

La que fuera pareja de Fernando Acaso ha convertido su cuenta de Twitter en el medio para responder a todas las informaciones sobre ella. Y precisamente tras salir a la luz sus supuestos sentimientos hacia el colaborador, ha respondido a su manera. Lo ha hecho publicando hace unas horas un corazón junto a las palabras “Buenos días”.

De esta forma, ha restado importancia a la exclusiva de Lecturas. Con él ha dejado claro que no va a entrar en desmentirla o confirmarla. Simplemente, hace oídos sordos a la misma.

Y lo cierto es que la mayoría de sus seguidores han hecho lo mismo que ella, no han comentado nada al respecto. Es más, algunos han aprovechado para darle ánimos e incluso plantearle salidas laborales. Ejemplos son comentarios como “No permitas que te destrocen y sigue con tu vida” y “Crea un canal como Antonio David y a soltar mierda”.