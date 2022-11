Belén Esteban tiene una pelea que asusta a su hija: 'Ataque de ansiedad'

Belén Esteban está siendo noticia porque ha afirmado que le da pereza casarse por la iglesia con su marido, algo que ella siempre había deseado. Y también porque ha vivido un nuevo conflicto en el plató de Sálvame. Al igual que en otras muchas ocasiones, lo ha tenido con una compañera.

En concreto, ha sido con Laura Fa con la que se ha enfrentado. Lo ha hecho para defender a Lydia Lozano, que sufrió un ataque de ansiedad tras saber que Albano volvía a sentarse en el Deluxe.

Belén Esteban 'saca la cara' por Lydia

La mujer de Miguel Marcos pudo comprobar que el pasado viernes Lozano vivió en directo un momento realmente difícil. No pudo parar de llorar al conocer que Albano volvía a televisión, porque tenía claro que este iba a hacerle daño. Tanto es así que vivió un instante realmente angustioso que la llevó a decir que le daba igual que la despidieran, pero que no se iba a sentar frente a él.

La canaria cumplió lo que dijo y ahora toda esta situación se ha analizado en Sálvame. Un programa donde ha contado con defensores de su postura y entre ellos ha estado Belén Esteban. Esta ha respaldado a su compañera diciendo: “Yo pensaba que ella iba a ir al Deluxe, pero lo que dijo me lo creo totalmente".

"Sí, lo de que no se sentó por su madre, que se puso mal. Hay una cosa en mi vida, una mala etapa que viví, que a mí no me duele y hablaría todos los días de eso. Y si no lo hago es porque hay una persona a la que yo adoro y que es quien me parió”.

Belén Esteban se enfrenta a Laura Fa

La ex de Jesulín ha visto que su intervención ha sido cortada por Laura, que quería hablar y esto le ha sentado fatal. De ahí que ha aprovechado la circunstancia para afearle el comportamiento que estaba teniendo por el caso de Lozano. Lo ha hecho diciendo: “Perdona, pero tú en la reunión has dicho una cosa y ahora has llegado al plató y has dicho otra”.

Fa ha espetado: “He dicho lo mismo”, pero Belén Esteban la ha desmentido: “Mentira. Venga, que aquí nos dan los aparatitos (pinganillos)...”.

En este punto, ha decidido intervenir Gema López para darle la razón a Esteban. Ha expresado: “Laura, en la reunión tú has dicho que ibas a defender a Lydia. Y ahora dices que necesita terapia”.

A lo que la señalada ha respondido: “Me parece lógico que ella no se siente, pero es desproporcionado el ataque de ansiedad. A lo mejor es algo que debería tratarse”.

La de San Blas, tras ver que se la apoyaba, ha querido terminar su intervención. Ha dicho: “Aquí cuando hay un tema que a uno nos duele es muy fácil ir a por el compañero. Yo con Lydia las he tenido dobladas no, más que dobladas”.

“Pero a mí me parece que hizo requetebien, no por ella, porque yo sabía que iba a venir. Pero en el momento que su madre, de 93 años y que ha sufrido mucho por el tema de su hija, se lo pide. Ella ya ha pedido muchas veces perdón por lo que pasó y no tiene que sentarse para que su familia sufra”.

Lozano ante lo comentado por los colaboradores ha querido contar algo sobre su postura por la entrevista del ex de Romina Power. Exactamente ha manifestado: “El sábado me perdoné a mí misma. Yo viendo a Albano el otro día desde mi casa, dije que ya”.

“Que él vaya el 15 de diciembre a ver al Papa, que yo ya me he perdonado a mí misma".